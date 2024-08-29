Ко Дню независимости в Кыргызстане откроют 100 промышленных и соцобъектов

Ко Дню независимости в Кыргызстане состоится открытие 100 промышленных и социальных объектов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

В рамках 100-летия со дня образования Кара-Киргизской автономной области по всей республике в 2024 году откроют более 100 социальных объектов и более 100 промышленных предприятий.

31 августа, в День независимости страны, ожидается открытие более 50 социальных объектов, в том числе школ, детских садов, медицинских учреждений, жилых домов, спортивных учреждений, учреждений культуры.

Отметим, ранее сообщалось, что 31 августа откроют около 40 промышленных предприятий, в том числе мини-ГЭС, заводов по производству строительных материалов, торгово-логистических центров, фабрик по производству текстильных изделий и других.