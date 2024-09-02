09:31
USD 86.45
EUR 92.47
RUB 1.00
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 2 сентября облачно, возможен дождь. Температура воздуха ожидается +21 градус. День уменьшился до 13 часов 6 минут.

Сегодня рабочий день.

Памятные даты

Образован Ак-Талинский район

Нурзады Осмоновой
Фото Нурзады Осмоновой. Перевал Молдо-Ашуу в Ак-Талинском районе
Образован 2 сентября 1936 года.

По последним данным, в районе проживает чуть более 30 тысяч человек, хотя по размеру он гораздо больше некоторых районов республики. В составе Ак-Талинского района 13 айыльных округов. Но, несмотря на то, что в нем проживает не так много людей, именно эта земля подарила Кыргызстану акына Тоголока Молдо, композитора Калыя Молдобасанова, певца и композитора-мелодиста Мусу Баетова.

В честь последнего назван центр Ак-Талинского района — село Баетово.

Люди, которые меняли мир

Родился писатель Касымалы Джантошев

open.kg
Фото open.kg. Касымалы Джантошев

2 (15) сентября 1904 года в селе Тенизбай (ныне Ак-Суйский район) родился кыргызский литературный и общественный деятель, писатель, драматург, переводчик, актер, режиссер Касымалы Джантошев.

В 1926-м он написал свою первую одноактную пьесу «Пастухи», в 1928 году создал многоактную пьесу «Карачач» («Черноволосая»), положившую начало национальной драматургии.

Известен читателям и как автор ряда значительных художественных произведений в прозе (повести «Двое молодых», «Пламенная молодежь», «Чабан с Хан-Тенгри»). Главная книга в его творчестве — эпическое полотно «Каныбек», один из первых кыргызских романов, написанный в духе романтического реализма.

Умер 13 августа 1968-го.

Родился народный артист КР Мунарбек Атагельдиев

Родился 2 сентября 1949 года.

Народный артист КР, с 1971-го — концертмейстер Государственного академического симфонического оркестра имени Асанхана Джумахматова.

Умер 20 августа 2014 года.

Умер композитор Владимир Фере

из интернета
Фото из интернета. Владимир Фере

В 1971 году в возрасте 69 лет в Москве умер советсткий композитор Владимир Фере.

Родился 7 (20) мая 1902-го в Камышине. Народный артист Киргизской ССР, музыкальный педагог, профессор, один из авторов музыки Государственного гимна Киргизской ССР.

В 1936-1944 годах — художественный руководитель Кыргызской филармонии.

Считается одним из основоположников кыргызской профессиональной музыки. В содружестве с Владимиром Власовым и Абдыласом Малдыбаевым создал первые кыргызские музыкальные драмы, оперы и балеты «Алтын кыз», «Айчурек», «Манас», «На берегах Иссык-Куля», «Токтогул» и многие другие.

Погиб артист Чолпонбек Базарбаев

В 2002 году в Бишкеке в результате автомобильной катастрофы погиб кыргызский артист балета Чолпонбек Базарбаев.

Родился 4 февраля 1949-го в селе Чолпон Кочкорского района. Народный артист СССР (1982).

В 2004 году имя Базарбаева присвоено Бишкекскому хореографическому училищу, которое он окончил.

О творчестве артиста балета сняты телевизионные фильмы «Путь к премьере» (1974), «Танец — жизнь моя» (1976), «Пластический ряд» (1989), «Юбилей Чолпонбека Базарбаева» (1992), а также художественная картина «Нокдаун» с его участием, созданная киностудией «Кыргызфильм» в 1990-м.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/301221/
просмотров: 6376
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Аренда автомобилей в&nbsp;Бишкеке. Компании, стоимость и&nbsp;условия Аренда автомобилей в Бишкеке. Компании, стоимость и условия
Камчыбек Ташиев пригласил кыргызстанцев на&nbsp;экскурсию в&nbsp;новый &laquo;Белый дом&raquo; Камчыбек Ташиев пригласил кыргызстанцев на экскурсию в новый «Белый дом»
Садыр Жапаров сыграл на&nbsp;комузе и&nbsp;открыл концерт на&nbsp;площади Ала-Тоо Садыр Жапаров сыграл на комузе и открыл концерт на площади Ала-Тоо
Бизнес
Бесплатный проезд для школьников при оплате картой MBANK Junior Бесплатный проезд для школьников при оплате картой MBANK Junior
MEGA выступила официальным спонсором концерта Даниэля Лозаковича MEGA выступила официальным спонсором концерта Даниэля Лозаковича
Альпинисты команды Energy&amp;Ecology поздравили страну с&nbsp;Днем независимости Альпинисты команды Energy&Ecology поздравили страну с Днем независимости
Пара крутых смартфонов, рюкзак и&nbsp;смарт-часы. Все за&nbsp;16&nbsp;500 сомов&nbsp;&mdash; реально? ДА! Пара крутых смартфонов, рюкзак и смарт-часы. Все за 16 500 сомов — реально? ДА!
3 сентября, вторник
09:29
Доллар и евро продолжают дешеветь к сому, рубль немного подрос Доллар и евро продолжают дешеветь к сому, рубль немного...
09:05
Закон «О свободе вероисповедания» хотят обновить. Зачем, пояснили инициаторы
08:45
Минэкономики против ареста крупных предпринимателей и инициирует поправки в УПК
08:29
Генпрокуратура опубликовала список запрещенных экстремистских групп в КР
08:14
Машины, квадрокоптеры и радиостанции передало МВД России кыргызстанским коллегам
2 сентября, понедельник
23:43
Новая функция WhatsApp ощутимо ударит по мошенникам и спамерам
23:12
Россия работает над обеспечением взаиморасчетов в нацвалютах со странами ЦА
22:46
Минтруда вернуло в Кыргызстан из России двоих детей