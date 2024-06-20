Гибель паломников в Мекке. В ДУМК рассказали о состоянии кыргызстанцев

Число умерших во время хаджа в Саудовской Аравии превысило 1 тысячу человек. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Все паломники скончались от тепловых ударов. Температура в Мекке достигала до +50 градусов.

В Духовном управлении мусульман сообщили, что среди погибших или пострадавших паломников кыргызстанцев нет.

«У всех граждан КР состояние здоровья хорошее. Проблем нет. Врачи работают. Проводятся разъяснительные беседы, где нашим соотечественникам рассказывают об условиях погоды и правилах поведения. Паломники скоро вернутся домой», — рассказали в муфтияте.

Отмечается, что первая группа прилетит из Мекки 22 июня.

Напомним, что в 2024 году хадж прошел с 14 по 19 июня. Саудовская Аравия выделила Кыргызстану квоту на паломничество в размере 6 тысяч 60 человек.