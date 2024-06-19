13:31
USD 87.60
EUR 93.91
RUB 0.99
Общество

МВД России сможет выдворять иностранцев за пределы страны

В России теперь органы внутренних дел смогут принимать решения по выдворению иностранных граждан за пределы страны. Об этом сообщают РИА Новости.

Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении. Он внесен в апреле 2024 года — авторами выступила группа депутатов всех фракций.

В пояснительной записке отмечается, что проектом предлагается наделить органы внутренних дел полномочиями по принятию решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.

Согласно документу, иностранные граждане, включенные в специальный реестр контролируемых лиц, будут считаться находящимися в режиме высылки. Они не смогут менять место жительства или пребывания без разрешения органов внутренних дел, приобретать имущество, заключать в брак и управлять транспортом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296972/
просмотров: 225
Версия для печати
Материалы по теме
Владимир Путин назначил нового посла России в Кыргызстане
В Петербурге полиция провела рейды на оптовых рынках и задержала 49 мигрантов
Саммит мира. Зеленский назвал условие для переговоров с Россией
Зеленский ответил на «условия окончания войны», перечисленные Путиным
В Бишкеке мужчина бегал по улице обнаженным и бросался на машины с ножом
Великобритания ввела санкции против Мосбиржи
В Бишкеке 36 иностранцев доставили в милицию после драки
Бүгүн Россия күнү: маани — маңызы эмнеде? Кандай белгиленет?
Россия передала Кыргызстану 121,4 тонны продовольствия
Комитет ЖК одобрил в двух чтениях проект об отмене запрета на добычу урана
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
В&nbsp;Минобразования определились с&nbsp;минимальным возрастом приема ребенка в&nbsp;школу В Минобразования определились с минимальным возрастом приема ребенка в школу
Почему важно защищать себя от&nbsp;солнца в&nbsp;городе.&nbsp;15&nbsp;ответов на&nbsp;важные вопросы Почему важно защищать себя от солнца в городе. 15 ответов на важные вопросы
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в&nbsp;фото и&nbsp;видео читателей 24.kg Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
Бизнес
25&nbsp;июня 2024 года в&nbsp;КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов 25 июня 2024 года в КР вводится обязательная регистрация мобильных телефонов
Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Проверьте статус IMEI-кода вашего смартфона в приложении «Мой О!»
Как сделать безлимитными Instagram + WhatsApp и&nbsp;Telegram? Как сделать безлимитными Instagram + WhatsApp и Telegram?
Бизнес без продаж: как заработать на&nbsp;открытии пункта выдачи заказов Ozon Бизнес без продаж: как заработать на открытии пункта выдачи заказов Ozon
19 июня, среда
13:29
В Бишкеке построят еще одну новую дорогу — продолжение улицы Ахунбаева В Бишкеке построят еще одну новую дорогу — продолжение...
13:28
Кыргызстан и Саудовская Аравия отменяют визы для владельцев диппаспортов
13:06
Строить железную дорогу Китай — Кыргызстан — Узбекистан начнут в октябре
13:03
МВД России сможет выдворять иностранцев за пределы страны
12:49
Страны ЕАЭС не будут перечислять таможенные пошлины России и Беларуси в долларах