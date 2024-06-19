МВД России сможет выдворять иностранцев за пределы страны

В России теперь органы внутренних дел смогут принимать решения по выдворению иностранных граждан за пределы страны. Об этом сообщают РИА Новости.

Соответствующий законопроект принят Госдумой в первом чтении. Он внесен в апреле 2024 года — авторами выступила группа депутатов всех фракций.

В пояснительной записке отмечается, что проектом предлагается наделить органы внутренних дел полномочиями по принятию решений об административном выдворении за пределы Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства.

Согласно документу, иностранные граждане, включенные в специальный реестр контролируемых лиц, будут считаться находящимися в режиме высылки. Они не смогут менять место жительства или пребывания без разрешения органов внутренних дел, приобретать имущество, заключать в брак и управлять транспортом.