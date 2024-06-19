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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 19 июня облачно, возможен дождь. Температура воздуха ожидается +32 градуса. День увеличился до 15 часов 21 минуты.

Отключение газа, света, воды

  • 9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 10;
  • 9.30-17.30 — жилмассив «Учкун-2»;
  • 9.30-18.00 — микрорайон «Тунгуч», 5-8, 21-39, 36/1а, бБ;
  • 9.00-13.00 — новостройки «Аска-Таш», «Керемет», отрезки улиц Кеминской, Профсоюзной, Фучика, Темировской, Семетей, Месароша, Сад, Кронштадтской, Набережной, Кедейкан, Жайылма;
  • 9.00-18.30 — отрезки улиц Ганди, Кулиевой;
  • 9.00-14.00 — отрезки улиц Щербакова, Можайского, Лютова, Манаса, Кызыл-Кийской, Садаева, переулок Витебский;
  • 14.00-17.00 — отрезки улиц Кирпичной, Осмонкулова, Абдыкадырова, Древесной.

  • 18-19 июня — район, ограниченный улицами Суеркулова, Юнусалиева, Каралаева, Шопена.

Памятные даты

Международный день прогулки

Отмечается в середине июня. Интернет указывает на две даты его празднования — 15 или 19 июня. Вторая наиболее распространена.

Международный день прогулки, или День неспешной прогулки, — праздник, призывающий оценить важность такого, казалось бы, очевидного, но забытого многими способа отдохнуть, снять стресс или просто нервное напряжение.

Сторонники празднования Дня прогулки обращаются ко всему человечеству, предлагая не только в этот день, а вообще, как можно чаще выходить на природу и проводить там хотя бы немного времени — это отличный способ для уединения и умиротворения или дружеской беседы.

Международный день борьбы с сексуальным насилием в условиях конфликта

Дата учреждена резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН от 19 июня 2015 года с целью привлечения дополнительного внимания к проблеме сексуального насилия в условиях различных конфликтов, как международных, так и внутригосударственных (гражданских войн), независимо от того, какой характер они носят: политический, религиозный, национальный.

Число выбрано в честь принятия 19 июня 2008-го резолюции Совета безопасности, в которой совет осудил сексуальное насилие в качестве тактики ведения войны и препятствия на пути миростроительства.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Михаил Рудов

из интернета
Фото из интернета. Михаил Рудов

Родился 19 июня 1929 года в Рудне Смоленской области. Доктор филологических наук, профессор.

Несколько десятилетий работал на факультете русской филологии КНУ имени Жусупа Баласагына, затем в КРСУ, где создал Институт регионального славяноведения.

Перевел текст гимна Кыргызской Республики на русский язык, произведения кыргызских акынов и поэтов.

Опубликовал несколько книг басен, написанных им для взрослых и детей. Автор исследований о кыргызском и русском литературном процессе. Воспитал несколько поколений преподавателей-русистов высшей и средней школы.

В 1979-м Михаилу Рудову присвоено звание «Заслуженный учитель Киргизской ССР». В 2011 году стал главным редактором журнала «Русское слово в Кыргызстане».

Умер 18 октября 2014-го.

Умер поэт Аалы Токомбаев

из интернета
Фото из интернета. Поэт Аалы Токомбаев

Родился 7 ноября 1904 года.

Первое стихотворение поэта опубликовано 7 ноября 1924-го. Стоял у истоков кыргызской профессиональной литературы.

В 1930-х годах заявил о себе как мастер лирико-романтической прозы. Написал повести «Раненое сердце», «Тайна мелодии», «Днестр впадает в глубокое море», завершил работу над поэмой «Своими глазами».

В конце 1950-х заново переработал свой роман в стихах «Перед зарей», ставший одним из крупных произведений современной отечественной литературы. В 1967 году за этот роман поэт удостоен Государственной премии Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова.

24.kg
Фото 24.kg. В 1995 году в Бишкеке установили памятник Аалы Токомбаеву

Благодаря Аалы Токомбаеву в литературный обиход вошли различные жанры поэзии: агитационные марши, послания, сонеты, элегии, сатира.

Умер 19 июня 1988-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и на этой неделе, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296927/
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