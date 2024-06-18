Самый большой стадион Бишкека закрыт на реконструкцию. Как он выглядит сейчас

В столичном стадионе «Спартак» имени Долона Омурзакова полным ходом идут работы по его реконструкции. Уже убраны трибуны спортивной арены, газон игрового поля, отключены системы освещения и удаляются настенные покрытия.

В пресс-службе Госстроя рассказали 24.kg, что работы ведутся и в помещениях стадиона. К ремонту готовят раздевалки, душевые и подтрибунные санитарные комнаты. Демонтаж делают порядка 50 рабочих и 15 единиц спецтехники. Работы по реконструкции, как отметили в Госстрое, планируют завершить в начале сентября 2024 года.

Стоит отметить, что стадион имени Долона Омурзакова является самым крупным в стране, там отечественная сборная по футболу проводит домашние игры.