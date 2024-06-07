Кыргызстан попал в список стран с недостаточным питанием у детей. ЮНИСЕФ опубликовал отчет «Детская продовольственная бедность. Недостаточность питания у детей» за 2022 год.

Всего в этот список попали 63 страны. Согласно данным ЮНИСЕФ, самая высокая недостаточность детского питания в Сомали. Эта страна возглавляет список.

После идут Гвинея, Гвинея-Бисау, Афганистан, Съерра-Лесне, Эфиопия, Либерия, Индия, Пакистан, Мавритания, Сенегал, Бенин, Кирибати, Мьянма, Таджикистан, Гамбия, Конго, Нигер, Буркина-Фасо, Гаити, Нигерия, Гана, Кот-д Ивуар, Того, Сирия, Мали и Тимор Лешти.

Кыргызстан относится к странам со средним уровнем недостаточности детского питания. Тут он занял 40-е место после Маршалловых островов, Лесото, Камеруна, Йемена, Габона, Папуа-Новой Гвинеи, Малави, Зимбабве, Мадагаскара, Уганды, Замбии, Суринама, Эквадора, Южной Африки, Самоа, Сан-Томе и Принсипи, Египта, Танзании, Островов Теркс и Кайкос, Лаоса, Ливана, Бангладеш, Гайаны, Иордании, Албании, Филиппин, Бурунди, Алжира, Чада, Кении, Армении, Ирака, Тувалу, Камбоджи, Палестины, Тонга, Руанды и Иордании. После Кыргызстана в списке Узбекистан, Северная Македония и Китай.

Ну и низкий уровень недостаточности питания у детей в таких странах, как Гондурас, Таиланд, Монголия, Куба, Вьетнам, Бразилия, Тунис, Черногория, Непал, Доминиканская Республика, Фиджи, Грузия, Колумбия, Боливия, Уругвай, Мальдивы, Парагвай, Шри-Ланка, Туркменистан, Перу, Коста-Рика, Сербия и Беларусь.