10 июня: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Дачное (улица Дачная), Кой-Таш (улица Весна), Аламедин (улицы Алма-Атинская, Набережная);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Иссык-Кульская, Полярная, Садовая, Комсомольская, Мичурина 7, 8, Краснодарская, Железнодорожная), 1 Мая (улица Малобек), Новопавловка (улицы Деповская, Крупская, Пограничная), Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Пограничная, Фрунзе);

9.00-18.00 — села Нижне-Восточное (улицы Школьная, Дружбы, Тимирязева, Дагестанская, Центральная), Нижне-Чуйское (улицы МТФ, Гагарина, Соцгородок, Барак-интернат, Аэродромная, Коммунистическая, Первомайская, Саратовская, Фрунзе, Партсъезда, Школьная, Чуйская, Зеленая, Западная, переулок Зеленый, улицы Трудовая, Восточная, Октябрьская), поселок Мирный (улицы Ленина, Спортивная, 40 лет Октября, Трудовая, Гагарина, Интернациональная), село Степное (улицы Северная, Южная, Новая), хутор Толтак (улицы Центральная, Абая), село Джанги-Джер (улицы Жданова, Молодая Гвардия, Больничная);

Жайылский РЭС

8.30-17.00 — город Кара-Балта (улицы Бейшеналиевой, Свердлова, Мира, Целинная, Космонавтов, 40 лет Киргизии, 27-47, Кожомбердиева, квартал «Спортивный», улицы Ананьева, Громова, Пушкина, 20, 23);

9.00-16.30 — село Суусамыр;

9.00-15.30 — село Джекен (кормоцех);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Панфиловка (улица Центральная), Ойронду (улица Пионерская);

Московский РЭС

9.00-16.00 — село Беш-Корук (улица Асанбая);

9.00-17.00 — села Петровка (улица Заводская), Садовое (улицы Киргизская, Токтогула, Ситникова, Кошевого, Дружба, Советская, Луговая);

10.00-17.00 — село Толок (улицы Токтогула, Эгимбаева, Комсомольская, Школьная, кошары);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Фрунзенская, Фурманова), Кен-Булун (улица Токтогула);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — села Чуй (улицы Пионерская, Полевая);

14.30-18.00 — села Мээнеткеч, Алга, Кызыл-Аскер, Калыгул, Бурана, башня Бурана, дачи «Золотая осень»;

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — город Токмак (3-й микрорайон, 39, улицы Трясина, Горького);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — село Люксембург (улицы Комсомольская, Бекмуратова, Токмакская);

13.00-17.00 — село Ново-Покровка (улица Советская);

Кеминский РЭС