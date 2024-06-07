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Общество

ГУВД Чуйской области предупредило о мошенничестве с банковскими картами

В Главном управлении внутренних дел Чуйской области рассказали о четырех наиболее распространенных видах мошенничества, связанных с банковскими картами.

«Мошенничество по телефону — актуальное преступление, действенный способ получить деньги с чужой банковской карты. И при этом зачастую преступники думают, что останутся безнаказанными», — говорится в сообщении.

Звонок от лжесотрудника банка

Мошенники хотят узнать данные вашей карты. Имейте в виду, с подобными запросами сотрудники банков никогда не обращаются. Во всех случаях, особенно при возникновении вопросов о банковских картах, представители коммерческих учреждений приглашают клиентов лично посетить офис.

Мошенник звонит вам, представляясь сотрудником банка, и сообщает, что поступила заявка на получение онлайн-кредита. Он поэтапно заставляет оформить онлайн-кредит и под предлогом подтверждения полученной суммы просит ввести номера счетов. В итоге деньги переводятся на счет мошенников.

Интернет-магазины

Некоторые сайты разрабатывают только для того, чтобы собрать максимум информации о пластиковых картах клиентов. К примеру, мошенники на сайте Lalafo находят клиента, продающего вещи, под предлогом покупателя просят данные банковской карты для предоплаты.

Подозрительные ссылки в мессенджерах

В различных социальных сетях и мессенджерах часто пересылаются сообщения с просьбой пройти по ссылке и поддержать кого-либо, тем самым злоумышленники также получают доступ к персональным данным банковских карт и списывают деньги.

ГУВД Чуйской области просит граждан быть внимательными. И, если вы получили сомнительное сообщение или звонок от якобы сотрудника банка, необходимо проявить спокойствие и проанализировать полученную информацию. Далее необходимо перепроверить ее у реальных специалистов, а при необходимости обратиться в правоохранительные органы с заявлением. Никогда не сообщайте свои персональные сведения, номера банковских карт и не переходите по сомнительным ссылкам.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/296047/
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