Для обеспечения безопасности во время матча Кыргызстан — Малайзия задействуют 2 тысячи 600 сотрудников столичного гарнизона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Отметим, что сегодня, 6 июня, на стадионе имени Долона Омурзакова пройдет поединок пятого тура отборочного раунда чемпионата мира 2026 года.

«Уважаемые болельщики! ГУВД столицы призывает вас не нарушать общественный порядок и нормы общепринятого поведения. Убедительная просьба — не проносить с собой на территорию стадиона запрещенные предметы», — говорится в сообщении.

За несколько часов до начала матча инспекторы управления Патрульной службы милиции перекроют некоторые улицы. Соответственно, перед игрой кинологические группы проверят стадион и прилегающие к нему территории на наличие взрывных и подозрительных предметов. Ожидается, что на матч соберутся свыше 15 тысяч болельщиков.