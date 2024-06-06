11:16
USD 87.32
EUR 94.96
RUB 0.98
Общество

Матч Кыргызстан — Малайзия. Более 2 тысяч милиционеров обеспечат безопасность

Для обеспечения безопасности во время матча Кыргызстан — Малайзия задействуют 2 тысячи 600 сотрудников столичного гарнизона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Бишкека.

Отметим, что сегодня, 6 июня, на стадионе имени Долона Омурзакова пройдет поединок пятого тура отборочного раунда чемпионата мира 2026 года.

«Уважаемые болельщики! ГУВД столицы призывает вас не нарушать общественный порядок и нормы общепринятого поведения. Убедительная просьба — не проносить с собой на территорию стадиона запрещенные предметы», — говорится в сообщении.

За несколько часов до начала матча инспекторы управления Патрульной службы милиции перекроют некоторые улицы. Соответственно, перед игрой кинологические группы проверят стадион и прилегающие к нему территории на наличие взрывных и подозрительных предметов. Ожидается, что на матч соберутся свыше 15 тысяч болельщиков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295949/
просмотров: 72
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке закроют для проезда некоторые улицы из-за футбольного матча
В милиции Бишкека рассказали, зачем они обходят все бассейны и водоемы города
Отбор на чемпионат мира по футболу. Кто в составе сборной Кыргызстана
Бүгүн «Кыргызстан — Малайзия» беттеши: Камчыбек Ташиев оюнчулары менен жолукту
Камчыбек Ташиев встретился с игроками национальной сборной по футболу
«Алтын топ» сыйлыгына мыкты талапкерлер аталды
Эртең «Акшумкарлар» Малайзия менен беттешет. Курамага кимдер кирди?
Кыргызстан менен Малайзиянын футбол беттешине 2 күн калды
Матч сборной по футболу. Соревнования с участием кыргызстанцев
Мадридский «Реал» в 15-й раз стал победителем Лиги чемпионов по футболу
Популярные новости
Социальный контракт. Как получить от&nbsp;государства 100 тысяч сомов Социальный контракт. Как получить от государства 100 тысяч сомов
Уже не&nbsp;только Иссык-Куль. Как меняются интересы туристов, посещающих Кыргызстан Уже не только Иссык-Куль. Как меняются интересы туристов, посещающих Кыргызстан
В&nbsp;Кыргызстане 3-4 июня ожидаются проливные дожди. Возможны сели В Кыргызстане 3-4 июня ожидаются проливные дожди. Возможны сели
Неделя-24. Все, что известно о&nbsp;повышении пенсий, и&nbsp;ремонт дорог в&nbsp;Бишкеке Неделя-24. Все, что известно о повышении пенсий, и ремонт дорог в Бишкеке
Бизнес
Оплачивайте покупки по&nbsp;QR-кодам без комиссии вместе с&nbsp;BakAi Оплачивайте покупки по QR-кодам без комиссии вместе с BakAi
Более&nbsp;2,1 миллиарда сомов выплатила в&nbsp;бюджет группа компаний &laquo;Газпром&raquo; в&nbsp;КР Более 2,1 миллиарда сомов выплатила в бюджет группа компаний «Газпром» в КР
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; еще ближе к&nbsp;народу! «Элдик Банк» — еще ближе к народу!
Уникальное предложение для налогоплательщиков от&nbsp;MegaPay: ЭСФ в&nbsp;твоем смартфоне Уникальное предложение для налогоплательщиков от MegaPay: ЭСФ в твоем смартфоне
6 июня, четверг
11:09
Матч Кыргызстан — Малайзия. Более 2 тысяч милиционеров обеспечат безопасность Матч Кыргызстан — Малайзия. Более 2 тысяч милиционеров...
11:01
Найти финансы для борьбы с сорняками в Суусамырской долине требует депутат
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 6 июня
10:50
В Бишкеке 13 июня покажут кыргызскую психологическую драму «Error 404»
10:37
Кыргызстан готов тесно сотрудничать с Россией по всем направлениям — кабмин