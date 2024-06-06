В Бишкеке закроют для проезда некоторые улицы из-за футбольного матча

Из-за футбольного матча Кыргызстан — Малайзия в Бишкеке закроют для проезда некоторые улицы. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ Бишкека.
По ее данным, сегодня, 6 июня, с 14.00 и до окончания спортивного мероприятия (матч начнется в 21.00) временно перекроют:
— улицу Тоголока Молдо от проспекта Чуй до улицы Фрунзе;
— улицу Фрунзе от улицы Исанова до улицы Панфилова.
Патрульная служба милиции просит горожан и гостей столицы заранее планировать пути передвижения и отнестись к данным мерам с пониманием.