В Бишкеке 6 июня облачно. Температура воздуха ожидается +28 градусов. День увеличился до 15 часов 14 минут.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 40, улица Суюмбаева, 192;

9.30-18.00 — отрезки улиц Ахунбаева, Жукеева-Пудовкина;

9.30-17.30 — отрезки улиц Баетова, Суюмбаева, Никитина, Семашко, проспекта Жибек Жолу, переулок Карпинского;

9.00-18.00 — отрезки улиц Панфилова, Малдыбаева, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Арабаева, Кун-Кочо, Кырк-Чоро, Алыкулова, Кыбыла, Ак-Ордо, Тогуз-Канат, Ашар, Гагарина, Ай-Кочо, Таш-Рабат);

9.00-13.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Коенкозова, Токтогула, Сыдыкова;

9.30-13.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тагай-Бий, Садыр-Аке, Биримдик, Кырчын, Арпа);

9.00-17.00 — улица Ала-Арчинская, 67, жилмассив «Ак-Орго» (улицы Ак-Ордо, Каркыра), отрезки улиц Алыкулова, Тираспольской, Айни, Дагестанской, Репина;

9.00-12.00 — отрезки проспекта Чингиза Айтматова, улиц Жаманбаева, Севастопольской, 3-я линия;

9.00-14.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Колхозная, Кыргызская, Логвиненко, Новая, Коллекторная, Заводская, Школьная, Фрунзе, Весенняя, Белинского, Чагая, Короткая, Южная, Полевая, Адырская, Курманалиева, Мира, Солнечная, Трудовая, Дружбы, Луговая, Кара-Суйская, Западная, переулки Больничный, Весенний, Заводской, Советский, Панфилова, Коллекторный, Колхозный, Школьный, Средний, Полярный, Западный, тупик Логвиненко);

14.00-17.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улица 3-я).

Памятные даты

День русского языка

День русского языка, как и дни других официальных языков Организации Объединенных Наций, появился в международном календаре в 2010 году, когда Департамент ООН по связям с общественностью предложил учредить праздники, посвященные шести официальным языкам организации, в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия.

Для празднования Дня русского языка установлена дата 6 июня. Это день рождения Александра Пушкина.

День рождения «Тетриса»

Одна из популярнейших игр в истории создана российским программистом Алексеем Пажитновым. Первая компьютерная версия этой игры появилась 6 июня 1984 года. А 18 июля 1985-го — первое электронное устройство для игры в «Тетрис».

«Тетрису» присудили несколько наград Американской ассоциации разработчиков программного обеспечения: как лучшему потребительскому софту, лучшей оригинальной разработке и лучшей развлекательной программе.

В наше время существует большое количество вариантов «Тетриса», которые могут даже и называться по-другому.

Куда сходить

в 21.00 на стадионе имени Долона Омурзакова начнется матч по футболу между командами Кыргызстана и Малайзии.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

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