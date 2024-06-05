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Общество

Двух краснокнижных снежных грифов и красного сурка застрелили браконьеры

Двух краснокнижных снежных грифов и красного сурка застрелили браконьеры. Об этом сообщили в «NABU-Кыргызстан».

Отмечается, что двух мужчин с дичью задержали 29 мая на окраине села Нура сотрудники Алайского районного управления безопасности дорожного движения, районный охотовед и группа «Барс-2» южного отдела «NABU-Кыргызстан».

Факт незаконного отстрела задокументирован, акт передали в местный отдел внутренних дел.

«Снежные грифы являются жителями горных хребтов Алай и Тянь-Шань в Кыргызстане, где гнездятся на горных скалах и питаются падалью. Деятельность по охоте на этих птиц на территории республики запрещена законодательно. За незаконный отстрел снежных грифов предусмотрен штраф в размере 100 тысяч сомов, а за отстрел красного сурка — 3 тысячи сомов», — сообщили в «NABU-Кыргызстан».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295849/
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