Двух краснокнижных снежных грифов и красного сурка застрелили браконьеры. Об этом сообщили в «NABU-Кыргызстан».

Отмечается, что двух мужчин с дичью задержали 29 мая на окраине села Нура сотрудники Алайского районного управления безопасности дорожного движения, районный охотовед и группа «Барс-2» южного отдела «NABU-Кыргызстан».

Факт незаконного отстрела задокументирован, акт передали в местный отдел внутренних дел.

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«Снежные грифы являются жителями горных хребтов Алай и Тянь-Шань в Кыргызстане, где гнездятся на горных скалах и питаются падалью. Деятельность по охоте на этих птиц на территории республики запрещена законодательно. За незаконный отстрел снежных грифов предусмотрен штраф в размере 100 тысяч сомов, а за отстрел красного сурка — 3 тысячи сомов», — сообщили в «NABU-Кыргызстан».