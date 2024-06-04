Будет ли ядерная война? Обзор аналитики

Страны коллективного Запада, предоставляющие Украине дальнобойное оружие, одна за другой заявляют о разрешении использовать его по территории России. На прошлой неделе такое разрешение дали Украине США, подчеркнув, что Киев может наносить удары американским оружием по 30-километровому приграничному коридору на территории РФ. То есть украинские военные смогут поражать цели не только в районе границы с Харьковской областью, но и с Сумской. Правда, на дальнобойные ракеты ATACMS это разрешение не распространяется.

Почему сейчас, и реакция российской власти

В своей статье, опубликованной 3 июня в «Новой газете Европа» под заголовком «Призрак ядерной войны в тридцатикилометровой зоне. Путин повышает ставки в ответ на нерешительность Запада», политический обозреватель Юлия Латынина высказала предположение, что такое решение Соединенных Штатов стало ответом на «срыв негласных переговоров, которые велись все это время в преддверии Швейцарского саммита (так называемый саммит мира по Украине, который пройдет с 15 по 16 июня. — Прим. 24.kg) и в пику ему.

На этих переговорах США, Китай, Турция, Россия и Франция договаривались о заморозке войны по существующим линиям.

Они собирались принудить к этому Владимира Зеленского, когда Владимир Путин выдвинул новое условие: он согласен подписывать договор с главой Верховной рады, но не с «просроченным» Зеленским. Это заведомо недобросовестное условие, и ответом на такую переговорную тактику Путина и стали разрешение бить по 30-километровому коридору и прилет двух украинских беспилотников по системе раннего ядерного обнаружения РФ».

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, комментируя разрешение США наносить удары по территории РФ американским оружием, подчеркнул: «Они (Соединенные Штаты Америки. — Прим. 24.kg) в силу непонятных причин недооценивают серьезность отпора, который они могут получить». И призвал «американских деятелей» изучить «значимое предупреждение», высказанное Владимиром Путиным на пресс-конференции по итогам визита в Узбекистан.

Тупик или цугцванг

Большинство политических аналитиков, как на Западе, так и в России, склоняется к тому, что ситуация эскалируется и пока какого-то дипломатического выхода из нее не видно. Интересный анализ предлагает у себя в Telegram-канале российский футуролог и методолог Сергей Переслегин. Он считает, что «за май война претерпела бифуркационное изменение» и сейчас работает модель, суть которой в следующем:

Запад понимает, что Украина сама войну проиграет, но он не может этого допустить по внутренним соображениям. Поэтому Запад играет за Украину, одновременно осознавая, что полноценно играть за нее он не способен в силу разных причин. Прежде всего потому, что ни РФ, ни Запад, ни КНР сейчас к глобальной войне не готовы. И будут готовы не ранее 2030-х годов.

Запад пытается убедить Россию, что ей нужно ему уступить. Позиция Запада — мы поднимаем ставки, и РФ поймет, что мы готовы к ядерной войне, а Россия к ней не готова, как это было во всех кризисах, начиная с 1946-го и заканчивая Сирийским конфликтом. К ядерной войне сложно быть готовым. Н о по общей западной доктрине войны их цель в такой войне — мир, лучше довоенного. Но трудно представить мир лучшим, чем довоенный, после ядерной войны.

о по общей западной доктрине войны их цель в такой войне — мир, лучше довоенного. Но трудно представить мир лучшим, чем довоенный, после ядерной войны. Базовое рассуждение РФ: Запад сейчас готовит мирную конференцию в Швейцарии и оказывает на нас давление. Наша задача это давление, стиснув зубы, выдержать, ничего резкого не предпринимая. После чего они сами махнут на это рукой.

Базовая позиция Запада: мы демонстрируем России, что готовы дойти до ядерной войны, и РФ обязательно уступит, как это уже было во всех остальных подобных кризисах, начиная с 1946 года.

Ритуалы больше «не работают»

Политолог Федор Лукьянов, один из ведущих Валдайского форума, в статье, опубликованной в «Российской газете», тоже говорит о снижении Западом «порога риска»:

«Хроника острой фазы военного конфликта на Украине — цепочка постоянного поднятия потолка возможного и снижения Западом порога риска. Если бы западным стратегам весной 2022-го рассказали, до какой степени дойдет их вовлеченность к весне 2024 года, они бы, возможно, не поверили. Но курс линейный, а это значит, что ожидать иной динамики оснований нет.

Иными словами, все, что обсуждается как гипотетическое обострение, станет со временем реальным. И по использованию оружия, и по отправке войск».

Но ситуация складывается таким образом, что Россия, по мнению Лукьянова должна выйти из выжидательной позиции: «Время стратегической двусмысленности истекло, как и разговоров о «красных линиях», которые становятся все более ритуальными. По крайней мере, России необходимо выражаться предельно четко относительно шагов, которые будут предприняты в ответ на действия альянса. Экивоки только поощряют взвинчивание, порождая ощущение безнаказанности», -резюмирует политолог.

Последствия «долгой зимы»

3 июня коммуникационный холдинг «Минченко консалтинг», возглавляемый политологом Евгением Минченко и являющийся одним из ведущих холдингов в России в сфере политического консалтинга, опубликовал очередной аналитический доклад из серии «Политбюро 2.0» («Политбюро 2.0.» — это модель холдинга, по которой авторы с 2012-го описывают систему формальных и неформальных отношений внутри российской элиты, влияющих на развитие РФ. — Прим. 24.kg) с подзаголовком «Долгая зима».

Авторы доклада пришли к выводу, что «геополитически ситуация находится «в двух шагах» от Карибского кризиса 2.0. Вероятность продолжения позиционного противостояния с Западом, способного растянуться на десятилетия («долгая зима»), следует оценивать как крайне высокую».

Кроме того, по их мнению, ужесточение внешнеполитического контекста и нарастание конфликтного потенциала делают мировой тенденцией ужесточение внутриполитических режимов.

«На смену «эпохе гнева», которая характеризовалась антиистеблишментной электоральной волной, пришла «эпоха страха», требующая консолидации элит и избирателей перед внешними вызовами. И Россия здесь не является исключением», — считают в «Минченко консалтинге».

Прогноз на будущее от авторов «Политбюро 2.0. Долгая зима» неутешителен. По их мнению, «новый состав властных структур (в РФ. — Прим. 24.kg) будет действовать в рамках сохранения крайне высокой степени турбулентности и неопределенности контекста, который генерирует целую плеяду рисков, оказывающих значимое влияние на политическую динамику».

В числе рисков аналитики называют: