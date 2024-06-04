В Бишкеке 4 июня солнечно. Температура воздуха ожидается +26 градусов. День увеличился до 15 часов 11 минут.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 6;

9.30-17.30 — улицы Жумабека, Семашкина, 5, 7, 9;

9.30-18.00 — жилмассив «Учкун-2»;

9.00-17.00 — улица Акиева, 52, 54, жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Алп-Ордо), села Мраморное (улицы Акчи, Ак-Чий, Новая, МТФ, Сары-Булак, Тендик, Юбилейная, Урожайная, Ала-Арча, Северная, Южная, 70 лет Октября, Жетиген, Молодежная, Кольцевая, Березовая, Целинная), Озерное (улица Спутника), Рассвет (улица Школьная);

9.00-18.00 — отрезки улиц Матыева, Асаналиева, Кочкорской, Люксембургской, Тамбовской, Московской, бульвара Эркиндик, улиц Манасчи Сагынбая, Ала-Арчинской, Ганди, переулки Алаарчинский, Гончарова.

Памятные даты

Годовщина ошских событий 1990-го

4 июня 1990 года кыргызы и узбеки сошлись на поле колхоза имени Ленина. Кыргызов пришло около 1,5 тысячи, узбеков — более 10 тысяч. Их разделяла милиция, вооруженная автоматами.

Узбекская молодежь попыталась прорвать кордон правоохранительных органов, два сотрудника захвачены. Милиция открыла огонь, и, по некоторым данным, было убито шесть узбеков. После этого узбекская толпа с криками «Кровь за кровь!» направилась в Ош, громя кыргызские дома.

С 4 по 6 июня число узбекских погромщиков увеличилось до 20 тысяч. Правоохранители задержали около 35 активных погромщиков.

Беспорядки удалось остановить лишь к вечеру 6 июня, введя в область армейские части.

Международный день невинных детей — жертв агрессии

День отмечается в годовщину первого налета израильской авиации на Бейрут и ряд других населенных пунктов Ливана, проведенного 4 июня 1982-го. В ходе него погибло большое число мирных жителей, среди которых были и дети.

Печальная реальность такова, что при возникновении вооруженных конфликтов больше всего страдают от последствий военных действий наиболее уязвимые члены общества — дети. Шестью наиболее распространенными правонарушениями, совершаемыми в их отношении, являются вербовка и использование в военных действиях, убийства, сексуальное насилие, похищения, нападения на школы и больницы и отказ в предоставлении гуманитарного доступа.

Люди, которые меняли мир

Родился профессор Марат Токобаев

Фото из интернета. Марат Токобаев

Родился 4 июня 1932-го в Пржевальске.

Профессор, заслуженный деятель науки, член-корреспондент НАН Кыргызской Республики. Вошел в историю кыргызской науки как ученый, развивающий гельминтологию. Внес неоценимый вклад в биологическую, сельскохозяйственную и медицинскую науки. Характерная особенность ученого — это тесная связь теории с практикой.

За годы научной деятельности изучил гельминтофауну млекопитающих-грызунов и зайцеобразных, обобщил сведения о гельминтах диких млекопитающих Кыргызстана. Соавтор двухтомного определителя грызунов фауны СССР.

Скончался в апреле 2006-го в Бишкеке.

Родился каскадер Султан Дикамбаев

Родился 4 июня 1958 года.

Ветеран каскадеров СССР, один из основателей кыргызской школы каскадеров. Работал на всех киностудиях бывшего Союза и в ряде зарубежных кинокомпаний. Имеет большой опыт работы в качестве постановщика и координатора батально-трюковых съемок.

Снимается в кино.

Фото из интернета. Кадр из фильма «Золотая Орда» (2018)

Президент Гильдии каскадеров Кыргызстана, член правления Союза кинематографистов КР.

Умерла Герой Социалистического Труда Суракан Кайназарова

Фото из интернета. Суракан Кайназарова

4 июня 1982 года в возрасте 79 лет скончалась выдающаяся свекловичница, труженица, новатор колхозного производства, звеньевая колхоза «Дружба» Сокулукского района.

Родилась 18 июня 1902-го в селе Белек Чуйской области.

В 1947 году звено Суракан Кайназаровой получило по 971,5 центнера сахарной свеклы с гектара земли.

Член КПСС с 1939-го. Депутат Верховного Совета СССР двух созывов.

Правительство Кыргызстана 15 июня 2015 года приняло постановление об установлении 18 июня Днем сельских женщин.

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