Мексику впервые возглавит женщина

Представительница правящей партии «Движение национального возрождения» (МОРЕНА) и бывший мэр Мехико Клаудия Шейнбаум по итогам предварительного подсчета набрала более 57,32 процента голосов. Об этом сообщает DW со ссылкой на Национальный избирательный институт Мексики.

Фото DW. Клаудия Шейнбаум

Ближайшая соперница Клаудии Шейнбаум Ксочитль Гальвес из альянса правых партий «Сила и сердце за Мексику» получила 29,86 процента голосов. Третий кандидат Хорхе Альварес Майнес набрал 10,46 процента.

Клаудия Шейнбаум станет первой женщиной-президентом в истории Мексики. В стране, где широко распространено гендерное насилие, этот факт имеет особое значение. Шейнбаум 61 год, внучка еврейских иммигрантов, бежавших из Европы. В начале 2000-х она занимала должность секретаря по вопросам окружающей среды Мехико, а в 2018 году была избрана мэром города.