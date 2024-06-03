Нет средств. Журнал «Литературный Кыргызстан» больше не будут печатать

На заседании редколлегии журнала главный редактор Александр Иванов и его заместитель Светлана Суслова сделали заявление о прекращении деятельности ОсОО «Литературный Кыргызстан», единственными учредителями которого они являются с 1996 года. Об этом сообщается на странице издания в Facebook.

«Среди причин такого решения названы: ослабевший приток молодых и свежих творческих сил в литературную жизнь, иссякающий интерес читателей к печатному слову журнала, хроническая убыточность ОсОО и ухудшившееся здоровье самих учредителей», — отмечается в сообщении.

По словам авторов, известным писателям предлагали возглавить журнал «Литературный Кыргызстан», но они отказались.

Александр Иванов и Светлана Суслова выразили признательность членам редколлегии за многолетнюю совместную работу и отметили, что огромной благодарности также заслуживают активные авторы и верные читатели журнала.