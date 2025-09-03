Американский Vogue вместо легендарной Анны Винтур возглавила Хлоя Маль. Новым главным редактором этого модного издания станет редактор сайта журнала, пишет издание Puck со ссылкой на источник.

Фото Vogue. Американский Vogue вместо легендарной Анны Винтур возглавила Хлоя Маль

Анна Винтур издавала Vogue 37 лет. О ее уходе с поста главного редактора издательский дом Condé Nast объявил в конце июня.

Хлоя Маль также с 2022 года ведет единственный подкаст журнала The Run-Through with Vogue вместе с Чиомой Ннади, которая возглавляет британский Vogue.

Сама Анна Винтур осталась глобальным редакционным директором Vogue, а также глобальным директором по контенту Condé Nast. Хлоя Маль, таким образом, будет ее подчиненной.