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Общество

В Кыргызстане завершено строительство 80 процентов школ — Акылбек Жапаров

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Ошскую область принял участие в открытии школы имени М.Тешебаева в селе Кара-Добо Кара-Суйского района. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Учебное заведение рассчитано на 275 мест. Строительство школы началось девять лет назад.

Акылбек Жапаров отметил, что сейчас завершили строительство 80 процентов общеобразовательных учреждений, которые возводили много лет. Он заявил, что рост экономики страны способствует развитию всех сфер, в том числе образования. В Кыргызстане за последние три года построили 214 новых школ.

Чтобы увеличить доходы населения, мы повысили заработную плату более чем 365 тысячам человек, включая учителей, врачей, государственных и муниципальных служащих, работников других отраслей. За три года к пенсиям более 700 тысяч пенсионеров добавили более 3 тысяч сомов. 

Акылбек Жапаров 

Он обратился к учащимся, которые в этом году оканчивают школу, и призвал серьезно подойти к выбору профессии и высшего учебного заведения.

Глава кабмина в онлайн-формате также принял участие в открытии средних школ в Узгенском и Ноокатском районах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295461/
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