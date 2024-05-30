В Бишкеке 39 остановок выставлены на аукцион

Департамент по управлению муниципальным имуществом выставил на аукцион в арендное пользование 39 остановочных комплексов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.
По ее данным, арендатор должен провести реконструкцию остановки согласно эскизу Бишкекглавархитектуры.
Остановки расположены на пересечении улиц:
-
Ахунбаева — переулок Терский
- Ахунбаева — Бакаева (юго-восток);
- Ахунбаева — Бакаева (северо-запад);
- Ахунбаева — Шота Руставели (юго-запад);
- Ахунбаева — Чингиза Айтматова (юго-восток);
- Ахунбаева — Чингиза Айтматова (северо-запад);
- Ахунбаева — Токтоналиева (северо-запад);
- Ахунбаева — Токтоналиева (юго-восток);
- Ахунбаева — Абая (северо-запад);
- Ахунбаева — Абая (юго-восток);
- Ахунбаева — Байтика Баатыра (юго-запад);
- Ахунбаева — Байтика Баатыра (юго-восток);
- Ахунбаева — Байтика Баатыра (северо-запад);
- Ахунбаева — Жукеева-Пудовкина (северо-запад);
- Ахунбаева — Матросова (юго-запад);
- Ахунбаева — Юнусалиева (северо-запад);
- Ахунбаева — Каралаева (северо-запад);
- Ахунбаева — Каралаева (юго-запад);
- Жибек-Жолу — Манаса (северо-запад);
- Жибек-Жолу — Исанова (северо-запад);
- Жибек-Жолу — Исанова (юго-запад);
- Жибек-Жолу — Тоголока Молдо (северо-запад);
- Жибек-Жолу — Тоголока Молдо (юго-восток);
- Жибек-Жолу — Панфилова (юго-восток);
- Жибек-Жолу — Панфилова (северо-восток);
- Жибек-Жолу — бульвар Эркиндик (северо-запад);
- Жибек-Жолу — Тыныстанова (юго-запад);
- Жибек-Жолу — Абдрахманова (северо-запад);
- Жибек-Жолу — Абдрахманова (юго-восток);
- Жибек-Жолу— Гоголя (северо-восток);
- Жибек-Жолу — Осмонкула (юго-восток);
- Жибек-Жолу — Осмонкула (северо-запад);
- Жибек-Жолу — Курманжан Датка (северо-запад);
- Жибек-Жолу — Курманжан Датка (юго-восток);
- Московская — Манаса (юго-восток);
- Московская — Манаса (северо-восток);
- Московская — Исанова (юго-восток);
- Московская — Исанова (северо-восток);
- Чуй — Абдрахманова (северо-восток).
Для участия в аукционе необходимо пройти регистрацию на сайте auctionetp.gov.kg.
По дополнительным вопросам можно обращаться в департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии, расположенный по адресу: улица Чокморова, 246.