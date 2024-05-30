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Общество

В Бишкеке 39 остановок выставлены на аукцион

Департамент по управлению муниципальным имуществом выставил на аукцион в арендное пользование 39 остановочных комплексов. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, арендатор должен провести реконструкцию остановки согласно эскизу Бишкекглавархитектуры.

Остановки расположены на пересечении улиц:

  • Ахунбаева — переулок Терский

  • Ахунбаева — Бакаева (юго-восток);
  • Ахунбаева — Бакаева (северо-запад);
  • Ахунбаева — Шота Руставели (юго-запад);
  • Ахунбаева — Чингиза Айтматова (юго-восток);
  • Ахунбаева — Чингиза Айтматова (северо-запад);
  • Ахунбаева — Токтоналиева (северо-запад);
  • Ахунбаева — Токтоналиева (юго-восток);
  • Ахунбаева — Абая (северо-запад);
  • Ахунбаева — Абая (юго-восток);
  • Ахунбаева — Байтика Баатыра (юго-запад);
  • Ахунбаева — Байтика Баатыра (юго-восток);
  • Ахунбаева — Байтика Баатыра (северо-запад);
  • Ахунбаева — Жукеева-Пудовкина (северо-запад);
  • Ахунбаева — Матросова (юго-запад);
  • Ахунбаева — Юнусалиева (северо-запад);
  • Ахунбаева — Каралаева (северо-запад);
  • Ахунбаева — Каралаева (юго-запад);
  • Жибек-Жолу — Манаса (северо-запад);
  • Жибек-Жолу — Исанова (северо-запад);
  • Жибек-Жолу — Исанова (юго-запад);
  • Жибек-Жолу — Тоголока Молдо (северо-запад);
  • Жибек-Жолу — Тоголока Молдо (юго-восток);
  • Жибек-Жолу — Панфилова (юго-восток);
  • Жибек-Жолу — Панфилова (северо-восток);
  • Жибек-Жолу — бульвар Эркиндик (северо-запад);
  • Жибек-Жолу — Тыныстанова (юго-запад);
  • Жибек-Жолу — Абдрахманова (северо-запад);
  • Жибек-Жолу — Абдрахманова (юго-восток);
  • Жибек-Жолу— Гоголя (северо-восток);
  • Жибек-Жолу — Осмонкула (юго-восток);
  • Жибек-Жолу — Осмонкула (северо-запад);
  • Жибек-Жолу — Курманжан Датка (северо-запад);
  • Жибек-Жолу — Курманжан Датка (юго-восток);
  • Московская — Манаса (юго-восток);
  • Московская — Манаса (северо-восток);
  • Московская — Исанова (юго-восток);
  • Московская — Исанова (северо-восток);
  • Чуй — Абдрахманова (северо-восток).

Для участия в аукционе необходимо пройти регистрацию на сайте auctionetp.gov.kg.

По дополнительным вопросам можно обращаться в департамент по управлению муниципальным имуществом мэрии, расположенный по адресу: улица Чокморова, 246.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295419/
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