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Общество

Девять задержаны, трое отреклись. В Нарыне проверили приверженцев «Йакын Инкаар»

В Нарынской области задержали девять человек, придерживающихся идеологии религиозно-экстремистского течения «Йакын Инкаар». Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Кроме того, еще три человека отреклись от идеологии. 

«В селе Большевик Ат-Башинского района Нарынской области проведены обыски в домах девяти активных членов религиозно-экстремистского течения «Йакын Инкаар». Обнаружены множество книг, тетрадей и брошюр экстремистского характера, имеющих отношение к РЭТ «Йакын Инкаар», электронные носители (ноутбук, флешки и телефоны). По изъятым материалам назначены судебные экспертизы», — говорится в сообщении.

В ГКНБ отметили, что девять приверженцев «Йакын Инкаар» водворены в ИВС УВД Нарынской области.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295367/
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