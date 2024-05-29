Девять задержаны, трое отреклись. В Нарыне проверили приверженцев «Йакын Инкаар»

В Нарынской области задержали девять человек, придерживающихся идеологии религиозно-экстремистского течения «Йакын Инкаар». Об этом сообщили в пресс-центре ГКНБ.

Кроме того, еще три человека отреклись от идеологии.

«В селе Большевик Ат-Башинского района Нарынской области проведены обыски в домах девяти активных членов религиозно-экстремистского течения «Йакын Инкаар». Обнаружены множество книг, тетрадей и брошюр экстремистского характера, имеющих отношение к РЭТ «Йакын Инкаар», электронные носители (ноутбук, флешки и телефоны). По изъятым материалам назначены судебные экспертизы», — говорится в сообщении.

В ГКНБ отметили, что девять приверженцев «Йакын Инкаар» водворены в ИВС УВД Нарынской области.