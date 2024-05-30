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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 30 мая облачно. Температура воздуха ожидается +23 градуса. День увеличился до 15 часов 5 минут.

Отключение света, газа, воды

  • 9.00-12.00 — улица Интергельпо, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Ахунбаева, Репина, Кулназарова, 27-я линия, Космическая);
  • 9.00-13.00 — улицы Токталиева, Худайбергенова;
  • 9.00-17.00 — улица Ахунбаева, 139б, жилмассив «Ак-Орго» (улицы От-Араба, Саада, Казыбак, Уркор), отрезки улиц Аулской, Великолугской, Жакыповой, Кедровой, Свободной, Кайынды, Кирпичной, Крымской, Хвойной, Умай-Эне, Улукман, Садаевой, Профессора Зимы, жилмассив «Дордой» (улицы 1-я — 12-я, Дордой-2, Аул-5 — Аул-14, Ибраимова-1 — Ибраимова-4, Эмгекчил-1 — Эмгекчил-7);
  • 9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 8 (1-4-й подъезды);
  • 9.30-18.00 — село Чон-Арык (улицы Ямбургская, Чодронова);
  • 10.00-17.00 — микрорайон «Джал», улица Курчатова;
  • 13.00-17.00 — отрезки улиц Интергельпо, Литвиновой, Дмитрова, Январской, Токтогулова, Акиева, Манасчи Сагынбая, жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Шербет, Жайыла Баатыра, Чортекова).

  • с 22 апреля по 1 июня не будет горячей воды.

У кого намечается той

Бакытбек Жетигенов

Родился 30 мая 1966 года. Мэр Оша.

Памятные даты

Международный день феминизма

Ежегодно 30 мая мировым сообществом отмечается Международный день феминизма — праздник, призванный напоминать о равноправии мужчин и женщин, о том, что человек не может быть дискриминирован по расовой, половой или религиозной принадлежности. Но до сих пор в ряде стран все еще есть определенные требования к женщинам, унижающие их достоинства и ограничивающие их права.

Поэтому цель сегодняшней даты — искоренить дискриминацию женщин и тем самым повысить благосостояние общества.

Зафиксировано первое в мире ДТП

Первое в мире дорожно-транспортное происшествие зафиксировано 30 мая 1896 года в Нью-Йорке во время проведения одних из первых в истории автогонок.

Генри Уэллс, находившийся за рулем автомобиля, сбил велосипедистку Эвелин Томас. К счастью, она отделалась переломом ноги, а виновника происшествия арестовали и держали под стражей несколько суток.

Люди, которые меняли мир

Родился Герой Советского Союза Даир Асанов

Родился 30 мая 1922 года в селе Баш-Каинды Ат-Башинского района.

В ноябре 1941-го призван в действующую армию. Наводчик и командир орудия 1208-го истребительного противотанкового полка 11-й артиллерийской дивизии. Сражался на Юго-Западном, Донском, Сталинградском, Степном, Втором Украинском фронтах.

Указом президиума Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года ему присвоено звание Героя Советского Союза. Награжден орденами Ленина, Отечественной войны I степени — дважды, Красной Звезды — трижды, «Знак Почета», «Манас» III степени, трижды медалью «За боевые заслуги», боевой медалью Болгарии и еще 20 медалями.

Работал на руководящих должностях в армии, более 20 лет был военкомом Токмака, Чуйского и Ленинского районов Бишкека, 11 лет руководил Кыргызским национальным военным лицеем. Возглавлял Совет ветеранов КР.

Умер 18 сентября 2009-го.

Именем Даира Асанова названы Национальный военный лицей и парк Победы в Бишкеке.

Родился манасчи Сапарбек Касмамбетов

Родился 30 мая 1934 года в Нарынской области. Исследователь эпоса «Манас». Поэт, прозаик.

С девяти лет стал рассказывать о подвигах богатыря Манаса. Его наставником был манасчи Шапак Ырысмендеев. Освоил искусство манасчи, стал поэтом. Прошел школу импровизаторства.

Любимый эпизод из эпоса — «Переход Семетея через воды Ургонча».

Выступал не только в разных краях республики, но и за рубежом. Будучи с выступлениями в Шотландии, рассказывал со сцены о жизни легендарного батыра 20 часов подряд. Слушатели-шотландцы были поражены настолько, что выступление сказителя записали на видео, а потом выпустили трехтомное издание эпоса на английском языке.

Автор шести книг об исследовании эпоса и простых кыргызах.

Умер 19 января 2020-го.

Родился звукорежиссер Али Ахмадеев

Родился 30 мая 1941 года во Фрунзе.

С 1967-го — звукооператор киностудии «Киргизфильм». Озвучил более 40 игровых фильмов, дублированных на кыргызский язык, несколько хроникально-документальных и научно-популярных картин.

Автор сценария и режиссер документального фильма «Нургазы» (1976).

Родилась профессор Рахат Ачылова

Родилась в 1941 году в селе Говсубар Баткенского района Ошской области. Заслуженный деятель науки и образования Кыргызской Республики.

Первая девушка из далекого приграничного Баткена, получившая высшее образование и ученую степень в Ленинграде.

Научные труды Рахат Ачыловой направлены на социологические исследования, посвящены темам улучшения межнациональных отношений, определения роли семьи в обществе и решения проблем в сфере образования. Автор более 100 статей.

Подготовила пять докторов наук и свыше десяти кандидатов наук.

Умерла 5 марта 2015-го.

Родился пловец Ахмед Анарбаев

Родился 30 мая 1948 года в Кара-Балте. Мастер спорта международного класса (плавание, вольный стиль).

Первый кыргызстанец, достигший успехов в плавании и участвовавший в Олимпийских играх 1968-го. Призер чемпионата Европы, победитель Кубка Европы.

Переплыл Иссык-Куль. Чемпион мира среди ветеранов. Принимал участие в заплыве в Беринговом проливе.

Умер 6 августа 2023 года.

Куда сходить

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О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295364/
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