11:58
USD 87.91
EUR 95.39
RUB 0.99
Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

В городе Ош начался капитальный ремонт двух улиц

В Оше начался капитальный ремонт улиц № 177 в МТУ «Жибек Жолу» и Чкалова в МТУ «Керме-Тоо». Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

Мэр Бакытбек Жетигенов ознакомился с началом работ.

Общая длина объекта по улице № 177 составит 2,33 километра, ширина дороги — 9 метров. Здесь запланированы строительство тротуара длиной 1 километр и шириной 2,25 метра, установка арычных сетей, уличного освещения.

Общая протяженность работ на улице Чкалова составляет порядка 850 метров. Здесь также ведутся работы по капитальному ремонту дороги, реконструкции тротуара, установке ирригационных сетей.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295164/
просмотров: 315
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке из-за ямы на дороге пострадала машина. Пришлось вызывать эвакуатор
Не прошло и месяца. Возле остановки на Абдрахманова в Бишкеке снова большие ямы
На ремонт дороги Каракол — база «Каракол» потратят более 60 миллионов сомов
На 321 километре дорог города Ош проведут ямочный ремонт
Ямочный ремонт не спасает. Плачевное состояние улиц Бишкека
В Кыргызстане отремонтируют 660 километров дорог
В южной столице на ремонт закрыли часть улицы Ошской
Цифра дня. 2 тысячи километров дорог заасфальтировали в Кыргызстане
Новые дороги быстро разрушаются. Жители Бишкека о ремонте улиц
Как в Бишкеке строят одну из улиц через железную дорогу
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть. Какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть. Какие горные растения стоит обходить стороной
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Когда в&nbsp;Бишкек вернется солнце, рассказали синоптики. Прогноз на&nbsp;27-29 мая Когда в Бишкек вернется солнце, рассказали синоптики. Прогноз на 27-29 мая
Обильные дожди и&nbsp;сели. Как погода повлияет на&nbsp;урожай в&nbsp;Кыргызстане Обильные дожди и сели. Как погода повлияет на урожай в Кыргызстане
Бизнес
MegaKassa от&nbsp;MEGA доступна на&nbsp;IOS MegaKassa от MEGA доступна на IOS
Преимущества виртуальной карты &laquo;Сапарыбыз бир&raquo; от&nbsp;&laquo;Газпромнефть&raquo; Преимущества виртуальной карты «Сапарыбыз бир» от «Газпромнефть»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; газифицировал жилмассив &laquo;Токольдош&raquo; «Газпром Кыргызстан» газифицировал жилмассив «Токольдош»
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
28 мая, вторник
11:53
Ремонт отрезка улицы Байтика Баатыра в Бишкеке завершится до 28 июля Ремонт отрезка улицы Байтика Баатыра в Бишкеке завершит...
11:45
В Бишкеке для наблюдения за обвиняемыми им будут надевать электронные браслеты
11:34
На водозаборе «Баш-Карасуу» бурят пять скважин для обеспечения Бишкека водой
11:10
«Росатом» подготовил предварительные ТЭО на малые АЭС для Мьянмы и Кыргызстана
11:01
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 28 мая