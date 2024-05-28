В городе Ош начался капитальный ремонт двух улиц

В Оше начался капитальный ремонт улиц № 177 в МТУ «Жибек Жолу» и Чкалова в МТУ «Керме-Тоо». Об этом сообщила пресс-служба мэрии южной столицы.

Мэр Бакытбек Жетигенов ознакомился с началом работ.

Общая длина объекта по улице № 177 составит 2,33 километра, ширина дороги — 9 метров. Здесь запланированы строительство тротуара длиной 1 километр и шириной 2,25 метра, установка арычных сетей, уличного освещения.

Общая протяженность работ на улице Чкалова составляет порядка 850 метров. Здесь также ведутся работы по капитальному ремонту дороги, реконструкции тротуара, установке ирригационных сетей.