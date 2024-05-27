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Общество

Выпускники 2004 года школы в селе Тельман построили дом инвалиду III группы

В селе Тельман Кара-Суйского района Ошской области выпускники по случаю 20-летия окончания школы построили дом для семьи инвалида. Об этом сообщили в ДУМК.

Четырехкомнатный дом возведен по инициативе выпускников, окончивших школу в 2004 году. На строительство они выделили 1 миллион 300 тысяч сомов.

Отмечается, что Юсупжан Юсупов инвалид III группы. Отец троих детей. Выпускникам средней школы № 49 имени Э.Тельмана в городе Кара-Суу вручены благодарственные письма от имени акима района Темирболота Абыкеева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295148/
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