Выпускники 2004 года школы в селе Тельман построили дом инвалиду III группы

В селе Тельман Кара-Суйского района Ошской области выпускники по случаю 20-летия окончания школы построили дом для семьи инвалида. Об этом сообщили в ДУМК.

Четырехкомнатный дом возведен по инициативе выпускников, окончивших школу в 2004 году. На строительство они выделили 1 миллион 300 тысяч сомов.

Отмечается, что Юсупжан Юсупов инвалид III группы. Отец троих детей. Выпускникам средней школы № 49 имени Э.Тельмана в городе Кара-Суу вручены благодарственные письма от имени акима района Темирболота Абыкеева.