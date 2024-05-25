Убийство в Таласе. Это не первый случай, когда преступника отпускают по пробации

Омбудсмен Джамиля Джаманбаева призывает государственные органы принять безотлагательные меры для обеспечения безопасности детей и женщин. Об этом сообщила пресс-служба.

По ее данным, акыйкатчи с особой тревогой воспринимает жестокое убийство женщины и ее малолетних детей в Таласской области.

«Убийство невинных детей и их матери — это чудовищное преступление. Государственные органы должны принять все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность женщин и детей, так как насилие в их отношении растет», — призывает омбудсмен.

Она настоятельно требует от судебных органов и Министерства юстиции обратить внимание на вопрос применения пробации.

Это не первый случай, когда после того, как преступника отпустили под пробационный надзор, он приходит к жертвам насилия и совершает зверские преступления. Джамиля Джаманбаева.

По ее мнению, государственные органы должны принять все меры, чтобы обезопасить общество и жертв насилия от преступников, в отношении которых применена пробация.

Омбудсмен отмечает, что практика применения пробационного надзора в отношении преступников, осужденных по тяжким статьям, требует тщательного изучения и повторного рассмотрения.

Напомним, накануне в селе Ак-Башат Таласской области обнаружены тела 26-летней женщины и ее двух несовершеннолетних детей. В розыск объявили их 48-летнего родственника. Правоохранители установили, что подозреваемый ранее судимый за покушение на убийство, освобожден по пробации. При задержании он был убит.