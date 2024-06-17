В бета-версии HyperOS для Xiaomi 14 появилась встроенная нейросеть

В бета-версии операционной системы HyperOS для смартфона Xiaomi 14 обнаружили встроенный искусственный интеллект. Об этом сообщает портал GizChina.

Искусственный интеллект замечен в обновленном приложении «Заметки», которое теперь научилось автоматически создавать выжимку из объемных текстовых записей. Нововведение позволит генерировать краткие изложения текста, что аналогично возможностям ChatGPT. Также добавлена функция вставки текста непосредственно из буфера обмена.

Для работы ИИ-функций в HyperOS необходимо интернет-соединение, поскольку обработка данных осуществляется на сервере, а не на самом устройстве. Также в приложении есть цензура при формировании кратких сводок, однако, в чем конкретно она заключается, пока не ясно.

Похожая функция есть в приложении «Заметки» в One UI 6.1 во флагманских гаджетах Samsung в рамках программы Galaxy AI. Однако в случае смартфонов и планшетов Samsung функционал ИИ в них намного шире.

Когда новая функция появится в стабильных сборках HyperOS для Xiaomi 14 и в каких смартфонах еще стоит ожидать нововведения, пока не сообщается.