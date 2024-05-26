Афиша Бишкека на неделю: сонаты Бетховена, кинопремьеры и выставки

28-30 мая. Постоянные выставки музея

Музей представляет несколько постоянных выставок живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Посетить их можно в любой день, кроме понедельника.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

10-29 мая. Выставка «Посвящение»

Выставка приурочена к юбилею Чингиза Айтматова. Участники данной выставки художники — старшего поколения, в разное время ставшие стипендиатами Союза художников СССР.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева, 11.00-18.00.

23 мая — 12 июня. Выставка Халиды Шимовой

Представлено около 40 новых живописных широкоформатных полотен, выполненных в техниках масляной живописи и живописи на шелке (тушь, акварель, акрил).



«Галерея М» в ЦУМ-2, 10.00-20.00.

27 мая. Концерт «Бетховен»

На концерте прозвучат сонаты для скрипки и фортепиано. Исполнители: народный артист Кыргызской Республики Эрнис Асаналиев (скрипка, Кыргызстан) и Амир Тебенихин (фортепиано, Казахстан — Германия).

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.

30 мая. Концерт Дамира Нурсеитова «Безответственный»

Дамир Нурсеитов — алматинский комик, участник авторского шоу Aitpa, чемпион по настольному теннису. Остроумный комик, автор и продюсер. Вас ждет невероятное путешествие в мир юмора, остроумия и безудержного веселья, прокаченное талантом и харизмой этого уникального комика.

Бар «Сфера», 19.30.

30 мая. Культурный проект «На языке музыки»

На одной сцене выступят сразу три российских музыкальных коллектива — Ирина Крутова в сопровождении инструментального ансамбля под управлением Игоря Тукало, квинтет солистов Государственного академического русского народного ансамбля «Россия» и народная артистка России Надежда, а также мужской хор Московского сретенского монастыря.

Таласский областной музыкально-драматический театр имени Капара Медетбекова (Талас), 18.30.

30 мая. Кинопремьеры

«Пушистый вояж» (мультфильм). Двое домашних любимцев Педро и Грейси теряют своих хозяев во время переезда. Оказавшись в пугающем и неизвестном мире, они пытаются воссоединиться с семьей. На пути их ждет множество приключений и опасностей, справиться с которыми можно только действуя сообща.

«Заклятье. Мертвые воды» (ужасы). По древнему преданию, вода в проклятом озере отделяет потусторонний мир от мира реального. Демон из потустороннего мира, управляя водой, хочет вселиться в сестру молодой девушки, чтобы разорвать границу миров. Если это произойдет, ее душа навсегда останется в царстве мертвых.

«Мертвые не причиняют боли» (вестерн). Мечты прекрасной Вивиан и ее мужа Хольгера о светлом будущем разрушаются войной, разлучая и бросая их в опасный мир, где каждый сам за себя. В эти сложные времена, через месть и прощение, они пытаются сохранить свою любовь.

«Сплетение судеб» (драма). Молодая мама Смита живет в Индии и мечтает дать своей маленькой дочери образование, но муж не хочет ничего менять. Итальянка Джулия после инцидента с отцом понимает, что семья осталась с большими долгами. Талантливая юрист из Канады Сара вот-вот должна получить долгожданное повышение, но серьезной диагноз вмешивается в ее планы. Они никогда не встречались и даже не знают, что на самом деле их связывает нечто уникальное — сплетение судеб.

«Незнакомцы. Начало» (ужасы). Майя и Райан решили отметить пятую годовщину, не подозревая, что она может стать их последней. Путешествуя на своем пикапе через всю страну, они совершают вынужденную остановку в маленьком городе, где местные жители, даже дети, встречают их с большим интересом. Оставаться в этом странном месте пара не хочет, но вынуждена провести ночь в доме, куда вскоре нагрянут безумцы в кукольных масках.

31 мая. Сказка «Чиполлино»

Эта всем известная история о мальчике-луковке понравится не только детям, но и их родителям.

Бишкекский городской драматический театр имени Арсена Умуралиева, 15.00.

31 мая. Концерт «Performance: Виктор Цой жив»

Самые популярные песни Виктора Цоя в исполнении эстрадно-симфонического оркестра и конечно же в сопровождении вокалистов.

Дворец спорта имени Каба улуу Кожомкула, 19.00.

31 мая. Балет «Жизель»

В основу балета положена старинная поэтическая легенда о виллисах — невестах, умерших до свадьбы.

В полночь, рассказывает легенда, виллисы выходят из своих могил и танцуют, словно стремясь продлить свои девичьи пляски и игры, которые так жестоко прервала смерть. При участии примы-балерины театра «Кремлевский балет» (Москва) Алины Каичевой.

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева, 19.00.