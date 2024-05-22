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Общество

На Иссык-Куле выявили нелегально работающих иностранцев. Их оштрафовали

В Иссык-Кульской области выявили 131 иностранного гражданина, которые работали без разрешительных документов. Об этом сообщили в областном управлении внутренних дел.

«Сотрудники милиции Иссык-Кульской области выявили группу иностранных трудовых мигрантов, работающих без разрешительных документов. Всего проверено 1 тысяча 387 иностранцев, из них выявлен 131 мигрант без разрешительных документов», — говорится в сообщении.

На нарушителей составлены протоколы, общая сумма штрафа составила 720 тысяч 500 сомов.

Кроме того, в отношении трех юридических лиц, нанявших иностранцев без документов, также составлены протоколы и наложен штраф на общую сумму 105 тысяч сомов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294745/
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