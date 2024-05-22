23 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек

9.30-17.00 — 7-й микрорайон, 38 (1-3-й подъезды), отрезки улиц Токомбаева, Байтика Баатыра;

9.30-16.30 — жилмассив «Учкун» (улицы Кайынды, Мин-Булак, Учкун, Путейская);

9.30-17.00 — улица Байтика Баатыра, 9;

9.30-12.00 — 10-й микрорайон, 23, 24;

9.00-17.00 — улица Токтоналиева, 62, отрезки улиц Руставели, Ахунбаева, Торекула Айтматова, Кулатова, Толстого, Уральской, Победы, Кудрука, Карабалтинской, Брянской, Азовской, переулок Альпийский;

9.00-12.00 — отрезки улиц Тыналиева, Ахунбаева;

13.00-17.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садыбакасова, Бердибаева, Чортекова, Ойсул-Ата, Кызыл-Адыр, Ак-Туз, Он Арча);

9.00-18.00 — отрезки улиц Тыныстанова, Фатьянова, Горького, Байтика Баатыра;

9.00-11.30 — жилмассив «Касым» (улицы Ынтымак, Салтанат, Профсоюзная, Месароша, Кайназаровой);

13.00-17.00 — отрезки улиц Боровской, Садаева, Тоголока Молдо, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-60, Чуй-61).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-17.00 — села Таш-Добо (улицы Аптечная, Ленина, Советская, Бегельдинова, Кашка-Суу, Ала-Тоо, Горького, Абыкан-Ата), Карла Маркса (улицы Комсомольская, Ленина, Киевская, Фрунзе, Шоссейная, Первомайская, Кулатова, Маркса, МТФ), Кой-Таш, Аламедин (улица Алма-Атинская), Байтик, Сарбан, Башкара-Суу, Заречное;

8.00-11.00 — села Лебединовка (жилмассивы «Оскон-Ордо», «37,9 га»), Кара-Жыгач;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — село Сокулук (улицы Токтогула, Мичурина);

9.30-17.00 — село Асылбаш (улицы Ленина, Доолот, Жайчи, Сурабалды, Крупской, Тоголок, Бира, Мира, Шамши, Кашка-Суу, Сураналы, Ноорузбая, Новая, Кайназаровой, Жаны-Турмуш, Иманкулова, Омурбека, Шопокова, Оторова);

9.00-17.00 — село Жаны-Пахта (улицы Садовая, Больничная, Школьная, Чолпонкулова, Сагымбаева, Спортивная, переулки Садовый, Сагымбаева);

9.00-14.00 — село Джаны-Джер (улицы Бектоо, Ленина, Мира, Солодовникова, Юбилейная);

9.00-18.00 — села Новопавловка (жилмассивы «Ала-Тоо», ТЭЦ-2 (улицы Баатыр, Эгизбаев, Усубалиева, Ынтымак, Тынчтык)), Селекционное (улицы Проектируемая, Ала-Арчинская, Ала-Арча, Селекционная, Плодоовощная, Новая), Достук, Калтар, Джал (улица Проектируемая), Орок (улицы Проектируемая, Орокская, Раманкула, Коновалова, Багорная, Кавказская, 2-я Кавказская, Мотукеева, Шарбашатская, Новая, Молодежная, Мустафа), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаева, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проектируемая), Кун-Туу (улица Проектируемая);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — села Калининское (улицы Алыбаева, Гагарина, Космонавтов, Новая, Северная), Суусамыр;

9.00-17.00 — Кара-Балта (школа № 1, улицы Калинина, 10, 12, Ленина, 26, 28, 32);

9.00-14.00 — село Бекитай (крестьянское хозяйство);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Садовое (улицы Школьная, Чапаева, Молодежная, Октябрьская, Крупской, Колхозная, Парковая, Пролетарская, Кавказская, вниз по БЧК), Толок (улицы Школьная, Попова, Мира), Садовое (улица Шевченко);

14.00-18.00 — село Темен-Суу;

9.30-15.00 — село Ак-Башат (улица Комсомольская);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Орто-Арык (улица Курама-Ата);

Токмакский РЭС

9.00-17.00 — Токмак (улица Жантаева, 33, 3-й микрорайон, 4-6, 48-50, 74, 62, 69, 67, 65, 64);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — села Кировское (улицы Южная, Зеленая, Суворова, Авизова, Кутузова, Центральная, Полевая, Садовая, Юбилейная, Гагарина, Прудовая), Котовское, Люксембург (улицы Железнодорожная, Ваккера, Калинина, Строительная), Новопокровка (улицы Горького, Октябрьская, Ленина, Фрунзе, Алма-Атинская, Линейная, Советская, Октябрьская, Эшпая, Шевченко, Московская, Маяковского, Западная, Луговая, Логвиненко, Белинского, Мира, Крупской);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кичи-Кемин (улица Садыкова, АЗС, мельница, мечеть), Каинды (улица Базарбай), город Кемин (улица Жибек Жолу);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-19.00 — село Ивановка (улицы Почтовая, Кирова, Первомайская, Фурманова, Сельская, Советская, Ильина, Токмакская, Пролетарская, Фрунзенская, Джумагуловых, Комсомольская, Украинская, Пионерская, Дружбы, центральная часть);

Чуйский РЭС