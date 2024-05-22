В 2023 году в вооруженных конфликтах погибло более 33 тысяч мирных жителей

В прошлом году Организация Объединенных наций зафиксировала более 33 тысяч смертей среди гражданских лиц в результате вооруженных конфликтов. Отмечается, что реальные цифры вероятно выше. Об этом сообщается на сайте организации.

По данным ООН в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, мирных жителей погибло на 72 процента больше.

Сообщается, что конфликты продолжают оказывать серьезное воздействие на гражданское население во многих других местах, включая Газу, Судан, Демократическую Республику Конго, Мьянму, Нигерию, регион Сахель, Сомали, Сирию и Украину.

«Ошеломляющее» число жертв среди мирного населения в прошлом году свидетельствует о пренебрежении международным гуманитарным правом и необходимости удвоить усилия по защите невинных людей и обеспечению соблюдения правил ведения войны. помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам ООН Джойс Мсуйя

По словам Джойс Мсуйи, стоит обратить внимание на разрушительное влияние оружия взрывного действия на населенные районы. По ее словам, в конфликтах в Украине и Судане 90 процентов жертв применения такого оружия – мирные жители.

«Наша приверженность защите гражданского населения должна выходить за рамки соблюдения требований. Нужны упреждающие меры политики и инструменты для смягчения всего спектра ущерба, с которым сталкивается гражданское население в зонах конфликтов», – подчеркнула Мсуйя.