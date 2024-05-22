03:28
USD 88.02
EUR 95.49
RUB 0.97
Общество

В 2023 году в вооруженных конфликтах погибло более 33 тысяч мирных жителей

В прошлом году Организация Объединенных наций зафиксировала более 33 тысяч смертей среди гражданских лиц в результате вооруженных конфликтов. Отмечается, что реальные цифры вероятно выше. Об этом сообщается на сайте организации. 

По данным ООН в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, мирных жителей погибло на 72 процента больше. 

Сообщается, что конфликты продолжают оказывать серьезное воздействие на гражданское население во многих других местах, включая Газу, Судан, Демократическую Республику Конго, Мьянму, Нигерию, регион Сахель, Сомали, Сирию и Украину.

«Ошеломляющее» число жертв среди мирного населения в прошлом году свидетельствует о пренебрежении международным гуманитарным правом и необходимости удвоить усилия по защите невинных людей и обеспечению соблюдения правил ведения войны. 

помощник Генерального секретаря по гуманитарным вопросам ООН Джойс Мсуйя

По словам Джойс Мсуйи, стоит обратить внимание на разрушительное влияние оружия взрывного действия на населенные районы. По ее словам, в конфликтах в Украине и Судане 90 процентов жертв применения такого оружия – мирные жители. 

«Наша приверженность защите гражданского населения должна выходить за рамки соблюдения требований. Нужны упреждающие меры политики и инструменты для смягчения всего спектра ущерба, с которым сталкивается гражданское население в зонах конфликтов», – подчеркнула Мсуйя.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/294657/
просмотров: 859
Версия для печати
Материалы по теме
ООН продолжает считать Владимира Зеленского президентом Украины
Президент Садыр Жапаров принял заместителя Генерального секретаря ООН
Самым смертоносным для мигрантов стал 2023 год
ООН: За 15 лет произошло 750 нападений на журналистов, освещающих экологию
Фонд Клуни подал жалобу от имени Махабат Тажибек кызы в Рабочую группу ООН
Совбез ООН принял резолюцию, требующую прекращения огня в Газе
На сессии Совета ООН по правам человека поднят вопрос ухудшения ситуации в КР
Генассамблея ООН провозгласила 2027-й Международным годом устойчивого туризма
В ООН обеспокоены обысками, задержанием журналистов в Кыргызстане
ООН приняла резолюцию по борьбе с экологическими проблемами в Центральной Азии
Популярные новости
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидаются заморозки, в&nbsp;горах снег Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидаются заморозки, в горах снег
Получить паспорт не&nbsp;выходя из&nbsp;дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Мэрия потребовала привести в&nbsp;порядок внешний вид торгового центра в&nbsp;Бишкеке Мэрия потребовала привести в порядок внешний вид торгового центра в Бишкеке
Бизнес
Заложники ситуации. Как дольщики &laquo;Софит Строй&raquo; остались без квартир Заложники ситуации. Как дольщики «Софит Строй» остались без квартир
Получите чехол + стекло в&nbsp;подарок при покупке смартфонов O!Store Получите чехол + стекло в подарок при покупке смартфонов O!Store
MegaPay: новый уровень оплаты в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; MegaPay: новый уровень оплаты в аэропорту «Манас»
Прогулки с&nbsp;Досиком. Дружелюбное приложение &laquo;Достор&raquo; Прогулки с Досиком. Дружелюбное приложение «Достор»
24 мая, пятница
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
23 мая, четверг
23:45
SpaceX продемонстрировала первый видеозвонок через спутники Starlink
22:37
Контрабанду на 400 тысяч сомов пытались ввезти из Узбекистана в Кыргызстан
22:00
Получить паспорт не выходя из дома. Какие услуги оказывают мобильные ЦОНы
21:36
Закон об иноагентах. Правозащитники раскритиковали положение Минюста
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 мая: дожди с грозами