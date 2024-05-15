Более 4 тысяч вакансий представят на ярмарке в Бишкеке

В Бишкеке на ярмарке вакансий и профессий представят более 4 тысяч вакансий. Об этом сообщает городское управление по содействию занятости Министерства труда, социального обеспечения и миграции.

Ярмарка вакансий и профессий состоится 16 мая в Кыргызском национальном университете. В ней примут участие более 40 ведущих компаний. Граждане, ищущие работу, смогут получить представление о свободных рабочих местах, востребованных специальностях на рынке труда, возможностях обучения и переобучения, а также о государственных услугах в сфере содействия занятости.

Для молодежи и выпускников школ будут организованы профориентационные тестирования для определения своих сильных сторон и навыков, что поможет им в выборе будущей профессии.