В Бишкеке на одном из перекрестков появился диагональный пешеходный переход

В Бишкеке появился диагональный пешеходный переход. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

По ее данным, проект реализуется в пилотном режиме в целях увеличения пропускной способности и обеспечения безопасности дорожного движения и пешеходов.

Диагональный пешеход появился на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова.

В ближайшее время планируется нанесение на пересечении проспекта Чуй и улицы Бейшеналиевой.

«Главной отличительной особенностью данного типа наземного пешеходного перехода от других является временная остановка всего автомобильного трафика на перекрестке и предоставление возможности всем пешеходам одновременно переходить перекресток во всех направлениях, в том числе и по диагонали», — сообщили в мэрии.

Напомним, ранее на шести перекрестках в пилотном режиме нанесли «вафельную» разметку.