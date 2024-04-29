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Общество

В «Кыргызкомуре» в сговоре с частной компанией присвоили 8 миллионов сомов

Сотрудники государственного предприятия «Кыргызкомур» в сговоре с частной компанией присвоили 8 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел. 

По ее данным, нарушения госпредприятием в ходе тендера на перевозку угля с месторождения Кара-Кече до погрузочно-разгрузочного пункта в Балыкчи выявило 4-е управление ГУУР МВД. 

Указывается, что тендер на перевозку проводили весной 2023 года. Проверка выявила нарушения, связанные с требованиями гарантийного обеспечения конкурсной заявки.

По факту за злоупотребление должностным положением задержан и на два месяца водворен в ИВС бывший генеральный директор ГП «Кыргызкомур» Максатбек Молдокматов. По статье 209 «Мошенничество» УК КР также на два месяца водворен в ИВС руководитель ОсОО «Серен-Транс» Тилек Жумаев. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/292883/
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