В «Кыргызкомуре» в сговоре с частной компанией присвоили 8 миллионов сомов

Сотрудники государственного предприятия «Кыргызкомур» в сговоре с частной компанией присвоили 8 миллионов сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

По ее данным, нарушения госпредприятием в ходе тендера на перевозку угля с месторождения Кара-Кече до погрузочно-разгрузочного пункта в Балыкчи выявило 4-е управление ГУУР МВД.

Указывается, что тендер на перевозку проводили весной 2023 года. Проверка выявила нарушения, связанные с требованиями гарантийного обеспечения конкурсной заявки.

По факту за злоупотребление должностным положением задержан и на два месяца водворен в ИВС бывший генеральный директор ГП «Кыргызкомур» Максатбек Молдокматов. По статье 209 «Мошенничество» УК КР также на два месяца водворен в ИВС руководитель ОсОО «Серен-Транс» Тилек Жумаев.