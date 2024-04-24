Ленинградская область намерена развивать совместные проекты с Чуйской областью Кыргызстана. Стороны подпишут соглашение о сотрудничестве в сферах промышленности, образования и культуры. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

Глава Ленинградской области прибыл в Бишкек, где он планирует провести несколько встреч, а также поприсутствовать на заключении договора между двумя университетами из двух регионов.

«Готовимся подписать соглашение об установлении дружеских отношений между Тосненским районом Ленобласти и Аламединским районом Чуйской области», – написал он.

По его словам, российский регион намерен развивать промышленное и культурное сотрудничество, а также усиливать программы обмена и поддержки соотечественников.