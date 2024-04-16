Митинг водителей большегрузов. Временное ограничение на движение изменили

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с водителями грузовых автомобилей, представителями строительных компаний, бизнес-ассоциаций, физических и юридических лиц, осуществляющих деятельность на большегрузных и крупногабаритных автотранспортных средствах. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Градоначальник пояснил, что ограничения на движение введены в целях профилактики, недопущения повреждения дорожного полотна, охраны окружающей среды и соблюдения экологических и санитарных норм.

Во внимание приняты и просьбы владельцев грузовых автомобилей относительно введения временного ограничения на движение.

По итогам встречи принято решение внести изменения в распоряжение мэрии от 29 марта. Теперь ограничение движения грузовых автотранспортных средств с максимальной общей массой свыше 18 тонн по муниципальным дорогам столицы при достижении дневной температуры воздуха значения 28 градусов действует с 1 июня по 1 сентября с 10.00 до 19.00.

Механизмы временного ограничения не распространяются на грузовые машины, осуществляющие перевозку:

грузов с гуманитарной помощью и продуктами питания, горюче-смазочными материалами;

крупногабаритных и специальных грузов на основании специальных разрешений, выдаваемых уполномоченным государственным органом в сфере транспорта и дорог в случае их проезда через территорию Бишкека;

грузов для выполнения работ по ремонту, строительству и содержанию автомобильных дорог, строительства объектов, предназначенных для решения государственных и общественных нужд.

Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры мэрии города поручено в трехдневный срок образовать межведомственную группу по совершенствованию механизмов обеспечения сохранности муниципальных автомобильных дорог Бишкека от воздействия грузовых автомобилей и в месячный срок внести предложение в муниципалитет в установленном порядке.

Перед департаментом поставлена задача — проводить разъяснительную работу с физическими и юридическими лицами, осуществляющими грузовые перевозки по территории столицы, на предмет соблюдения требований распоряжения мэрии от 29 марта.

Отметим, ранее водители большегрузых автомашин вышли на митинг и требовали повысить грузоподъемность фур на дорогах, а также отменить запрет на въезд в Бишкек в дневное время.

В Минтрансе ответили, что сегодня актуальны требования постановления правительства № 454 от 8 августа 2011 года, принятого в соответствии с Минским соглашением, о массах и габаритах транспортных средств, осуществляющих межгосударственные перевозки по автомобильным дорогам государств — участников СНГ. По нему предусматривается до 10,5 тонны нагрузки на дорогу.