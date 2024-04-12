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Общество

13 апреля: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

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Чуйская область
  • 9.00-17.00 — село Военно-Антоновка (улицы Пионерская, Ала-Арчинская, Пушкина), Новопавловка (улицы Панфилова, Таласская, Армейская, Баетова, Досиева, Ключевая, Заводская, Крупская, Мира, Гагарина, Северная, Строительная, Степная, Токтогула, Проектируемая, Гоголя, Чон-Арык, Манаса, Терек-Суу, Линии –1, −2, −5, −6, −7, −12, −13, Маматемин-Ата, Алтын-Казык, Жетиген, Переулок-1, МТФ-2, Акиш Темирбек, Кожомкул, Фрунзе, Кирова, Учительская, жилмассивы «Поле-Чудес», «Алтын-Ордо»).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/291414/
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