11 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-13.30 — микрорайон «Аламедин-1», 34-42, отрезки улиц Салиевой, Лермонтова, Целиноградской, Ялтинской, Джалиля, Садовой, проспекта Жибек Жолу;

9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 9, проспект Дэн Сяопина, 4, отрезки улиц Тыныстанова, Московской, Лущихина, Чайковского, Садыгалиева, Джамгирчинова, Толстого, Лумумбы,Чайковского, Ганди, Кожобергенова, Садаева, Тулебердиева, Малиновой, Орозбекова, Федорова, Тоголока Молдо, Серова, Логвиненко, Курганской, Васильева, Щербакова, Шусева, Тыныстанова, Маяковского, Магаданской, Елебесова, переулки Полтавский, Тельмана, Белозерский, Витебский, Гатчинский, Донской, бульвар Эркиндик, село Чон-Арык (улицы Саликамская, Ярославская, 50 лет Победы);

12.00-17.00 — улица Сагынбая, 43а, отрезки улиц Гоголя (от улицы Сагымбая до Токтогула), Московской, Сагынбая (от улицы Гоголя до Суюмбаева), село Орто-Сай (улица Асанбаева, переулок Лесхозный);

9.30-18.00 — 7-й микрорайон, 16-22, 23/3, 23/2, 26;

9.00-12.00 — отрезки улиц Пушкина, Павлова;

12.00-15.00 — отрезки улиц Павлова, Рыскулова;

15.00-17.00 — отрезки улиц Кулиева, Рыскулова, Краснознаменной;

9.30-12.00 — село Достук (улица 1-я линия);

13.00-15.00 — село Маевка (улицы Молодая Гвардия, Больничная, переулок Больничный);

14.00-17.00 — село Нижняя Ала-Арча (улица Коллекторная).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

10.00-17.00 — села Кашка-Суу, Байтик (улицы Новостройка, Эшмамбета, Суюмбаева, Раимбекова, Дружбы, Ала-Арчинская, Береговая, Сейтека, Байтик, переулок Молодежный, жилмассив «Ынтымак»), Лебединовка (улицы Горького, Набережная, Маяковского, Северная, Мамыркалиева, Советская, Калинина, БЧК), Восток (улицы 60 лет Киргизии, Заречная), Ленинское (улицы Виноградное, Алма-Атинская, Коммунарская, переулок Южный);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Пушкина, Северная, Тилектеш, Чокморов, Южная, Полярная, Пионерская, Краснодарская, Ала-Арчинская, Кирова Ленина, Горького, Токтогула, Школьная, Северная, Фрунзе, Красноармейская, Октябрьская, Проектируемая), Гавриловка (улицы Чекменева, Пушкина, Горького), Сокулук (улицы Кирова, Фрунзе, Достук, Свердлова, Ленина, Кайназаровой, Юбилейная, Полевая, Ленинградская, Школьная, Ошская, Весенняя, Лесная, Мира, Набережная, Московская, Победа, Восточная, Садовая, Батаева, Шопокова, Проектируемая, Лесная, Пионерская, Почтовая, переулки Школьный, Ленинградский, Московский, Юбилейный), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Полевая, Комсомольская, Пионерская, Западная, Восточная, Московская, Юбилейная, Кирова, Набережная, Гагарина, Тойбаева, Карла Маркса, Набережная, Садовая, Заводская, Юбилейная, Ново-Октябрь, Советская, переулок Пионерский), город Шопоков (улицы Новостройка, Ново-Октябрьская, Заводская, Октябрьская, Геофизическая, Геологическая, Гоголя, Топографическая, Садовая, Полевая, Железнодорожная, Комсомольская, Машиностроительная, Проектируемая, Линейная, Кирпичная, Пионерская, Токтогула, переулок Железнодорожный, жилмассив «Ынтымак»), села Манас (улицы Проектируемая, Дружба, дом-вагон), Ак-Жол (улицы Дачная, Фрунзе, Школьная, Госпитомник, Суйская, Дорожная, Победа, Токтогула, Шопокова, Абая, Абдыкайым, Молодежная, Восточная, Новая, Киргизская, Джамбула, Набережная, Ынтымак, Стройцех, Ак-Чий, Кормовик), Комсомольское (улицы Дорожная, Проектируемая), Фрунзе (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Фрунзе, Средняя, Береговая, Фрунзенская, Новосадовая, Животноводство, Лесная, Строительная, Восточная, Проектируемая), Озерное (улицы Набережная, Юбилейная, Центральная, Проектируемая, Южная, Строительная, Опытная);

Жайылский РЭС

9.00-16.30 — город Кара-Балта (улицы Первомайская, Учительская, Суворова, Лермонтова, Громова, Центральная, Октябрьская, Железнодорожная, Джамбула, Толстого, Кара-Балтинская, 1, 3, 5, 7, Энергетическая, 3а, 3, Тольятти, переулок Почтовый);

9.00-16.00 — село Суусамыр;

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Кош-Добо (улица Школьная), Чон-Арык (улицы Сыйданова, Карыбека, Попенова);

9.30-17.00 — села Ак-Суу (улицы Проездная, Набережная, Живпром, Логвиненко, Керамика, Тоголока Молдо, Толстого, Чкалова, Дмитриева, Ватутина, Парковая, Энгельса, Косыгина, Ипподромная, Есенина, Добровольский, Токтогула, Интернациональная);

9.00-12.00 — село Ак-Соок (улицы Северная, Луговая, Фрунзе);

13.00 −17.00 — село Сретенка (улицы Ая, Токтогула);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Ленина, Ворошилова, Чапаева, Скупченко, Советская), Панфиловка (улицы Кокоева, Шейшеналиева, МТФ);

8.00-17.00 — село Ровное;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Дружба (улицы Ленина, Больничная, Зеленая), Кен-Булун (улицы Пушкина, Береговая);

Чуйский РЭС

9.30-17.00 — села Чуй (улица Гагарина), Искра (улица 40 лет Победы);

Токмакский РЭС

9.00-16.00 — город Токмак (улицы Жантаева, Ломоносова, Веселая, Родниковая, Нижне-Луговая, Ленина, Охотничья, Куйбышева, Горького, Саадаева, Верхне-Луговая, Набережная, Фурманова, Дубовицкого, 3-й микрорайон, 12, 13, 17, 9);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — село Милянфан (промзона);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Кызыл-Октябрь (улица Школьная), Боролдой (улицы Беляндра, Фрунзе), Калмак-Ашуу (улицы Тулебердиева, Боруева).

3 Иссык-Кульская область