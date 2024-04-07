8 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.00-17.00 — микрорайон «Асанбай», 78 (1-2-й подъезды), жилмассивы «Ала-Тоо» (улицы Кок-Талаа, Макмал, Терек-Сай, Улук-Тоо, Беш-Тектир, Бельмазар), «Киргизия-1» (улицы Улан, Абдрахманова), «Колмо» (улицы Укок, Республиканская, Жийделу, Алтын-Бешик, Ай-Кол, Азаттык), «Ак-Босого» (улицы Чуй-12 — Чуй-14), улица Тоголока Молдо, 7, отрезки улиц Боконбаева, Коенкозова, Чокморова, проспект Дэн Сяопина, 2, село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Мусулманкулова, Северная, Семетей);

9.30-14.30 — отрезки улиц Мичурина, Абдрахманова, Тыныстанова, проспекта Жибек Жолу, переулок Александровский;

9.30-13.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Ой-Терскен, Куйручук, Тон);

12.30-16.30 — проспект Чуй, 46, 48, 50, отрезки улиц Киевской, Сыдыкова (от Суюмбаева до Осмонкула), Суюмбаева, Осмонкула (от проспекта Чуй до улицы Токтогула);

9.30-18.00 — отрезки улиц Матросова, Джантошева, Элебесова, 8 Марта, Аул, Коллективной, Бакинской, переулки Станиславский, Сумской;

13.00-17.00 — улица Кривоносова, 103;

9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Босого» (улицы 2-я, Профессора Зимы, Чуй-29 — Чуй-33), село Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Новая, переулок Колхозный);

9.00-15.00 — жилмассив «Касым» (улицы Кайназаровой, Профсоюзная, Салтанат, Ынтымак);

12.00-14.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Кыргызская, Панфилова, Чагая, переулок Колхозный).

2 Чуйская область

Аламединский РЭС

10.00-17.00 — села Восток (улицы Озерная, Ленина, Заречная, Сельповская, 60 лет Киргизии, Береговая, Западная, Маркса, Садовая, Советская, Фрунзе, Щорса, Луговая, Степная, Энгельса, Совхозная, Спортивная, Летняя), Ленинское (улицы Садовая, Набережная, Коммунарская, Олейниченко, Сельповская, Алма-Атинская), Байтик, Сарбан, Башкара-Суу, Таш-Добо, Заречное, Чон-Таш;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Манас (улицы Ломоносова, Пушкина, Высоцкого), Новопавловка (улицы Гоголя, Переулок-1, Линия-1, Проектируемая, МТФ-2, Крупский, Досева), Конуш (улицы Западная, Школьная, Айдаркан, Шопокова), Асылбаш (улица Жаны-Турмуш), Сокулук (улица Кайназаровой), Озерное (улицы Набережная, Юбилейная, Центральная, Проектируемая, Южная, Строительная, Опытная), Садовое (улицы Панфилова, Киргизская, Советская, Калинина, Почтовая, Пушкина, Октябрьская, Заводская, Степная, Южная, Гагарина, Матросова, 50 лет Октября), Ак-Жол, совхоз «Фрунзе» (улицы Садовая, Заречная, Западная, Южная, Институтская, Новая, Северная, Набережная, Центральная, Юбилейная, Фрунзе, Средняя, Береговая, Фрунзенская, Ново-Садовая, Животноводство, Лесная, Строительная, Восточная, Проектируемая), поселок Северный;

Жайылский РЭС

9.00-16.00 — села Новониколаевка (улицы Новосадовая, Киргизская, Свердлова, Фрунзенская, Кирова, Южная), Суусамыр;

9.00-15.30 — село Алексеевка (улицы Центральная, Первомайская, Суворова, Луговая, Северная, Школьная, Ватутина, Космонавтов);

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Беловодское (улицы Ленина, Северная, Звездная), Ак-Торпок, Мураке, Кыз-Моло (улицы Школьная, Дружбы, Степная), Ак-Суу (улица Добровольская), Садовое (улица Ситникова), Александровка (улица Почтовая);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдыбар (улицы Чапаева, Советская, переулок Аптечный), Эфиронос (улицы Кирова, Западная), Чорголо, Ровное;

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Советская, Джумагуловых, Комсомольская, Советская, Ильина, Восточная, Токмакская, Фрунзенская, Пролетарская, Дружбы, Лермонтова, Украинская, Пионерская, Почтовая);

Токмакский РЭС

9.00-16.00 — Токмак (3-й микрорайон, 23, 28, 30, 31, 39, общежитие мясокомбината, улицы Нижне-Луговая, Тюленина);

Чуйский РЭС

9.00-17.00 — село Чуй (промзона);

13.00-17.00 — село Чуй (улицы Ибраимова, Гагарина, Покровская, Сансызбаева, Октябрьская, Новая, Шоссейная, Зеленая, Ломоносова, Береговая, Школьная);

Кантский РЭС

9.00-17.00 — Кант (улица Мира), село Новопокровка (улицы Ленина, Мичурина, Белинского, Кирпичная, Заречная, Микояна, Строительная, Западная, Садовая, Чкалова, Луговая, Логвиненко, Советская, Курманджан Датки, Иссык-Атинская, Достук, Раззакова, Горького, Октябрьская, Эшпая, Шевченко, Атая, Манаса, Кирова, Фрунзе, Новолинейная);

Кеминский РЭС