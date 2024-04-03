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Общество

Порядок уничтожения синтетических рыболовных сетей разработало Минприроды

Порядок уничтожения синтетических рыболовных сетей и электроловильных систем разработало Минприроды. Проект постановления кабмина об их утверждении ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, синтетические материалы, из которых изготавливаются рыболовные сети, являются долговечными, и практически не разлагаются в воде, что приводит к их накоплению в озерах и других водных объектах. И даже после очистки водоемов сотрудниками уполномоченных государственных органов и экоактивистов синтетические рыболовные сети и электроловильные системы хранятся в временных хранилищах. Так как в настоящее время на законодательном порядке не предусмотрен порядок уничтожения рыболовных сетей и электроловильных систем.

Синтетические рыболовные сети, попадавшие в городские свалки, сжигаются. Что приводит к выбросу вредных веществ в атмосферу, таких как диоксин, фураны и тяжелые металлы и другие.

В разработанном порядке предусматривается, что синтетические рыболовные сети подлежат уничтожению путем сдачи в мусороперерабатывающие предприятия. В случае их отсутствия — передаются в специализированные организации для уничтожения путем сжигания в специальных печах, оборудованные очистными устройствами, исключающими выброс в атмосферу вредных веществ. По факту уничтожения синтетических рыболовных сетей, комиссией составляется соответствующий акт.

Электроловильные системы предлагается захоранивать после приведения их в негодность.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290597/
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