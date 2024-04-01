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Общество

2 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.00-12.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Алты-Бакан, Кербез, Ай-Кочо, Таттыбубу, Тогуз Канат);
  • 9.00-13.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Тимура Фрунзе, Ийгилик, Муромская);
  • 9.00-17.00 — улица Бейшеналиевой, 23, отрезки проспекта Айтматова, улиц Горького, Пожарского, Толстого, жилмассив «Ынтымак» (улицы Абдрахманова, Кырман, Славгородская, Ветеринарная), село Чон-Арык (улицы Самойленко, Центральная, Мостовая, Волоколамская), жилмассив «Киргизия-1» (улицы Волоколамская, Самойленко, Центральная);
  • 9.00-17.30 — микрорайон «Асанбай», 52, отрезки улиц Джалиля, Ялтинской, Шайыр, Кантимировской, Садовой;
  • 9.30-14.00 — отрезки улицы Белорусской, переулок Кубанский;
  • 12.00-17.00 — отрезки улиц Матросова, Медерова;
  • 14.00-17.00 — отрезки улиц Юнусалиева, Бектенова, Джантошева;
  • 13.00-17.00 — жилмассив «Ак-Орго» (улицы Тогуз Канат, Найман, Жолон, Ак Шоокум, Боз-Салкын, Чамгарак);
  • 9.00-16.00 — село Нижняя Ала-Арча (улицы Тихая, Ак-Тилек, Колхозная, Кыргызская, Логвиненко, Новая, Коллекторная, Панфилова, Школьная, Фрунзе, Заводская, Чагая, Южная, Луговая, Весенний, Белинского, Адырская, Полевая, Солнечная, Мира, Курманалиев, Дружба, Трудовая, Кара-Суйская, Западная, Короткая, переулки Больничный, Средний, Полярный, Западный Колхозный, Школьный, Заводский, Советский, Весенний);
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Кулиева, Максат, Мыскал, Умут, Сейил, Жаштык, Жанылык, Достук, Мидина);
  • 9.00-18.00 — жилмассив «Колмо» (улицы Азаттык, Ай-Кол, Алтын-Бешик, Жийделу, Республиканская, Укок).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 10.00-17.00 — села Кашка-Суу (улицы Лесхоз, Восход), Байтик (улицы Тополек, Подорожник), Заречное (улицы Ала-Арчинская, Сокулукская, Набережная, Садовая), Восток (улицы Заречная, Ленина, Озерная, Сельповская), Берлик (улицы Сыдыкбека, Фабричная, 60 лет СССР, Молодежная, Школьная, Парковая, Почтовая, Участок);

Сокулукский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Городская Селекция (улицы Парковая, Проектируемая, Еркеева, Таш-Рабат, Манас, Селекционная, 1-я Селекция, Орокская, Кипкалова, Плодоовощная, Ала-Арчинская, переулок Ала-Арчинской, тупик Фрунзе), жилмассив «ТЭЦ-2» (улицы Ынтымак, Тынчтык, Ала-Арча, Достук, Усубалиева, Проектируемая, Жаштык, Тунук), села Орок (улицы Проектируемая, Усубалиева), Джал (улица Проектируемая), Кашка-Баш (улицы Садовая, Арыкбаев Аширбек, Исманова, Новостройка, Виноградная, Проектируемая), Сокулук (улицы Достук, Кайназаровой, Звездная, Пионерская, Восточная, Интернациональная, Мира, Лесная, Ошская, Почтовая, Первомайская, Фрунзе, Ленина, Ленинградская, переулок Почтовый), Ак-Жол (улицы Абдыкайым, Проектируемая, Дачная), Манас (улица Проектируемая);

Жайылский РЭС

  • 9.00-16.30 — села Сосновка (улицы Прогресс, Первомайская, Сельповская, Крупская, Набережная), Боксо-Жол (улицы Анар, Медер, Достук);
  • 8.30-16.30 — город Кара-Балта («Квартал ковровщиков», 1-9, 11-14, 17, улицы Ананьева, Космонавтов, 5-9);
  • 9.30-13.00 — город Кара-Балта (улицы Фрунзенская, Труда, Первомайская, Учительская, Суворова, Лермонтова, Оборонная, Центральная, Комсомольская, Ярославская, 8 Марта, Олимпийская, Школьная, Пржевальского, Красноармейская, Узбекская, Ломоносова);
  • 9.00-16.00 — село Суусамыр;

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Беловодское (улица Ленина), Ак-Торпок, Мураке, Петровка (улица Центральная), Ак-Суу, Живпром, Керамика, Сахзавод, Спартак (улицы Ленина, Попова, водозабор);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Чалдыбар (улица Советская, переулки Широкий, Школьный);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Ивановка (улицы Пушкина, Береговая), Дружба (улицы Ленина, Мамаджанова);

Токмакский РЭС

  • 9.00-17.00 — город Токмак (улицы Жантаева, Путейская, Карла Маркса, Гагарина);

Кантский РЭС

  • 9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Ленина, Фрунзе, Белинская, Советская, Новолинейная, база ДЭУ);
  • 13.00-17.00 — город Кант (улицы Пушкина, Тоголока Молдо, Иваницына, Космодемьянская, Микояна, Центральная);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — поселок Нур (улица Ладышева), села Алтымыш, Бейшеке, Боролдой (улица Манаса), Кызыл-Байрак (улица Беккулова);
  • 13.00-17.00 — село Бейшеке (улица Боронбаева).
3
Иссык-Кульская область
  • 9.00-17.00 — город Каракол (улицы Асаналиева, Бектенова, Бейшеналиевой, Московская, Кутманалиева, Гречко, Абдрахманова, Комсомольская, Дюшеева, Мичурина, Гоголя, Актюбинская, Тыныстанова, Кутманалиева, Гагарина, Алдашева), села Таш-Кия, Бору-Баш, Богатыровка, Липенка, Кытай, Ичке-Булун, Кой-Сары, Тюп, Бактуу-Долоноту.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/290451/
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