Торага Нурланбек Шакиев прибыл в Великобританию с официальным визитом

Делегация Жогорку Кенеша во главе с торага Нурланбеком Шакиевым накануне прибыла в Великобританию с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В рамках визита ожидаются встречи на высоком уровне, на которых будут обсуждены вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества. Кроме того, запланировано участие торага в работе круглого стола, посвященного теме развития Кыргызстана. Нурланбек Шакиев встретится с соотечественниками, проживающими в Великобритании.

В состав парламентской делегации вошли депутаты Улан Примов, Жанарбек Акаев, Лейла Лурова, Эльдар Сулайманов и Жылдыз Садырбаева.