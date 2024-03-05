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Общество

Торага Нурланбек Шакиев прибыл в Великобританию с официальным визитом

Делегация Жогорку Кенеша во главе с торага Нурланбеком Шакиевым накануне прибыла в Великобританию с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

В рамках визита ожидаются встречи на высоком уровне, на которых будут обсуждены вопросы укрепления межпарламентского сотрудничества. Кроме того, запланировано участие торага в работе круглого стола, посвященного теме развития Кыргызстана. Нурланбек Шакиев встретится с соотечественниками, проживающими в Великобритании.

В состав парламентской делегации вошли депутаты Улан Примов, Жанарбек Акаев, Лейла Лурова, Эльдар Сулайманов и Жылдыз Садырбаева.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/288351/
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