Кыргызстанцам могут отказать в выходе из гражданства. В каких случаях

Министерство цифрового развития разработало поправки в Закон «О гражданстве Кыргызской Республики». Ведомство вынесло их на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, законопроект разработан для исключения внутренних противоречий и регулирования процесса рассмотрения вопросов гражданства КР.

В частности, предлагается внести изменения в статью 12, предусматривающие, что ребенок, родители или единственный родитель которого являются гражданами Кыргызской Республики на момент его рождения, является гражданином Кыргызстана, независимо от места рождения и наличия у ребенка гражданства иностранного государства.

Кроме того, предлагается статью 25 дополнить основанием отказа лицу в выходе из гражданства КР, если это противоречит интересам национальной безопасности Кыргызской Республики.

«Это те случаи, когда гражданин проходит свидетелем, подозреваемым, потерпевшим или обвиняемым по уголовному делу по тяжким и особо тяжким преступлениям, то есть выход из гражданства не допускается до вынесения решения суда», — говорится в документе.