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В Узгене 16 человек незаконно получили гражданство КР. Задержаны госслужащие

Государственный комитет национальной безопасности выявил факт незаконного принятия в гражданство Кыргызской Республики иностранных граждан и лиц без гражданства по поддельным судебным решениям.

Как сообщили в пресс-центре ГКНБ, работник Узгенского районного суда Ошской области и начальник Узгенского районного управления труда, социального обеспечения и миграции систематически предоставляли иностранным гражданам и лицам без гражданства поддельные судебные решения о действительности рождения вышеуказанных лиц на территории КР.

В ходе следствия, по данным ГКНБ, установлены факты незаконного принятия в гражданство КР 16 иностранных граждан и лиц без гражданства.

Задержанным предъявлены обвинения по статьям 337 и 347 («Злоупотребление должностным положением» и «Незаконная выдача паспорта») УК КР. Ошским городским судом в отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде содержания в СИЗО сроком на два месяца.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/337051/
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