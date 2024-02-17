02:14
USD 89.43
EUR 95.96
RUB 0.98
Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 17 февраля облачно. Температура воздуха ожидается −10 градусов. День увеличился до 10 часов 38 минут.

У кого намечается той

Уларбек Шаршеев

Родился 17 февраля 1974 года. Глава Пограничной службы, первый заместитель председателя ГКНБ КР.

Памятные даты

День спонтанного проявления доброты

День спонтанного проявления доброты, отмечаемый по всему миру ежегодно 17 февраля, — одна из недавних инициатив международных благотворительных организаций.

Этот праздник ведет свою историю из США, но сегодня уже имеет общемировое значение и отмечается вне зависимости от гражданства, национальности и религиозных убеждений.

Главное в этот день, как призывают организаторы, — нужно стараться быть добрым ко всем. И не просто добрым, а добрым безгранично и бескорыстно.

Люди, которые меняли мир

Умер акын Токтогул Сатылганов

В 1933 году в возрасте 68 лет в селе Сасык-Джийде скончался великий кыргызский акын Токтогул Сатылганов.

Он родился в 1864-м в кыштаке Сасык-Джийде Наманганского уезда Суусамырской волости (ныне Токтогульский район) в бедной семье. Его мать Бурма была талантливой и известной в своем округе кошокчу (плакальщицей). Она и стала первой наставницей Токтогула, пробудив в нем желание петь и сочинять.

Токтогул Сатылганов владел всеми жанрами акынского песнетворчества. Он воспитал целую плеяду профессиональных акынов и создал собственную школу.

В 1964 году к столетию писателя выпущен памятный знак, представляющий собой диск с его портретом анфас. В 1965-м учреждена Республиканская государственная премия имени Токтогула.

Умер государственный деятель Кусеин Кольбаев

Родился 25 ноября 1908-го в селе Кок-Джар Чуйской области. Кыргызский советский политический, государственный и хозяйственный деятель.

«Первый инженер» — так называли Кусеина Кольбаева на всех постах, куда бы его ни направляли и ни выдвигали.

В 1953-1971 годах — министр автомобильного транспорта и шоссейных дорог Киргизской ССР.

из интернета
Фото из интернета. Тоннель через перевал Тоо-Ашуу носит имя Кусеина Кольбаева

Вошел в историю как человек, который развил сеть автомобильных дорог и автотранспортных предприятий, называемых в народе автобазами. Благодаря ему появились дороги республиканского значения Бишкек — Ош, Бишкек — Торугартский перевал, Бишкек — Талас, Балыкчи — Каракол, тоннель через перевал Тоо-Ашуу, мосты через реки Нарын и Ала-Буку.

Умер 17 февраля 1981-го.

Куда сходить

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

О важных и интересных мероприятиях и событиях вы можете сообщить на наш номер WhatsApp 0555312024 или на почту info@24.kg. Также пишите нам в Facebook.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286819/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в&nbsp;Бишкеке Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке
Загрязнение воздуха в&nbsp;Бишкеке. Почему этой зимой горожане почти не&nbsp;видят смога Загрязнение воздуха в Бишкеке. Почему этой зимой горожане почти не видят смога
Синоптики прогнозируют понижение температуры и&nbsp;сильные морозы с&nbsp;17&nbsp;февраля Синоптики прогнозируют понижение температуры и сильные морозы с 17 февраля
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo; доставит карту VISA Optima Gold по&nbsp;Бишкеку БЕСПЛАТНО! «Оптима Банк» доставит карту VISA Optima Gold по Бишкеку БЕСПЛАТНО!
Если вы&nbsp;хотите открыть компанию в&nbsp;ОАЭ: консультацию предоставят специалисты Если вы хотите открыть компанию в ОАЭ: консультацию предоставят специалисты
Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со&nbsp;скидкой Beeline помогает выбрать самые романтичные подарки со скидкой
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и&nbsp;Ozon В Бишкеке состоится масштабная конференция для поставщиков Wildberries и Ozon
17 февраля, суббота
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
16 февраля, пятница
23:46
Интерьер своего первого электромобиля SU7 показала компания Xiaomi
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg
22:45
Контрабанду лимонов пресекли в Баткенской области
22:22
В Бишкеке задержан мошенник. Обещал дисплей для телевизора за 22 тысячи сомов
22:00
Все схемы движения частных автобусов Isuzu в Бишкеке