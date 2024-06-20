Журналист Баян Джумагулова вызвана на допрос в Свердловское УВД Бишкека. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил ее коллега Замир Осоров.

По его данным, она будет допрошена в связи с публикацией в соцсетях постов и комментариев — в них правоохранители усматривают признаки разжигания межрелигиозной розни.

Замир Осоров отметил, что за Баян Джумагуловой долго наблюдали, читая и изучая ее публикации в соцсетях.

«Вот ведь до чего докатились мы. Вместо того чтобы заниматься поиском настоящих бандитов и преступников, готовых на все фанатиков, насильников и маньяков, милиция столько времени и сил тратит на то, чтобы следить за пожилой женщиной, одной из самых порядочных и законопослушных в Кыргызстане...» — написал автор поста.