Обыск и допрос журналистов. Медиаорганизации и СМИ выступили в поддержку 24.kg

Представители медиасообщества выступили в поддержку обращения гендиректора 24.kg Асель Оторбаевой к главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву в связи с ситуацией, складывающейся вокруг редакции.

Приводим текст полностью:

«Уважаемый Камчыбек Кыдыршаевич!

Мы обращаемся к вам в поддержку обращения генерального директора информационного агентства «24.kg» Асель Оторбаевой в связи с обыском и опечатыванием 15 января 2024 года офиса редакции, находящегося по адресу: город Бишкек, улица Манасчи Сагынбая, 77. В ходе обыска в офисе были изъяты оборудование, оргтехника, сотовые телефоны практически всех сотрудников, бухгалтерские и другие документы. В этой связи мы присоединяемся к позиции редакции, что процессуальной необходимости для опечатывания арендуемого помещения и изъятия печатей ОсОО нет.

В это же время опечатывание офиса существенно затрудняет профессиональную деятельность журналистов информационного агентства «24.kg», которые не могут полноценно выполнять свои обязанности вне рабочего места.

Сокращение масштабов функционирования агентства может сказаться на существенном снижении количества новостей. Основным источником получения средств для деятельности агентства является размещение рекламы и рекламных текстов на сайте. Но на данный момент редакция не может полноценно исполнять свои обязательства по уплате налогов и страховых взносов, по договорам с партнерами, в том числе по рекламным. Такая ситуация может привести к проблемам своевременного выполнения договорных обязательств по начислению и выплате заработной платы сотрудникам 24.kg, которые в таком положении в свою очередь не смогут выполнить обязательства перед своими семьями, которые надо кормить и содержать, не говоря уже о тех из них, у кого есть обязательства по кредитам.

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Информационное агентство «24.kg» работает в Кыргызстане на протяжении почти 18 лет, в течение которых занимается оперативным освещением самых важных событий в стране и за рубежом. Несмотря на сложившуюся с 15 января 2024 года обстановку, все эти дни журналисты редакции продолжают работать и распространять общественно значимую информацию, в том числе от органов государственной власти, в строгом соответствии с требованиями законодательства. При этом руководство 24.kg является на допросы следователей регулярно, по первому требованию. Редакция заявила о готовности и далее в случае необходимости представить интересующие для следствия сведения и документы. Важно отметить в отношении спорной публикации, то, как известно, никаких негативных последствий или общественного резонанса она не имела, материальный ущерб отсутствует.

На основании вышеизложенного мы присоединяемся к обращению редакции 24.kg и просим вас рассмотреть вопрос о необходимости дачи разрешения органами следствия к допуску сотрудников информационного агентства в рабочий офис и возврату печатей и штампов для обеспечения деятельности по распространению оперативной, важной, достоверной информации профессиональными журналистами».

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