Ликвидация Kloop Media. Эксперт рекомендует публиковать развлекательный контент

В Октябрьском райсуде Бишкека проходит очередное заседание, где рассматривается иск столичной прокуратуры о ликвидации общественного фонда Kloop Media. Об этом сообщает редакция в своем Telegram-канале.

По ее данным, прокуратура внесла ходатайство об отмене перерегистрации Kloop Media. Суд частично удовлетворил запрет на проведение перерегистрации. Адвокаты издания говорят, что получили документы только сегодня. Они подали апелляцию, но судья отклонил ходатайство. На прошлом заседании суд по просьбе адвокатов приобщил к делу документы о перерегистрации фонда — в устав ОФ Kloop Media внесли уточнения о деятельности организации (именно это стало поводом для возбуждения дела).

Далее продолжили давать свои показания государственные эксперты. В частности, эксперт Республиканского центра наркологии Жанна Караева отметила, что «Клооп» не проявляет «гражданскую ответственность, из-за чего растет популяция людей с психическими нарушениями».

«Человек, прочитав ваши статьи, когда вы говорите что-то против политики государства, против президента, это рождает внутри ощущение тревоги и безысходности», — сказала она.

Однако эксперт не смогла озвучить статистику, отметив, что «достаточно того, что мы знаем то, что знаем».

По ее мнению, если бы СМИ публиковали развлекательный контент, на людей бы это не действовало так негативно.

Напомним, 28 августа стало известно, что прокурор Бишкека Эмильбек Абдыманнапов подал иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. В нем, в частности, указывается, что «большая часть публикаций носит негативный характер, направленный на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов», «публикации Kloop Media содержат в себе скрытые манипуляции мнением общества, которому навязывают не соответствующие действительности негативные процессы, и создают оппозицию любым начинаниям действующего правительства».

Прокурор приводит несколько заголовков и материалов Kloop.kg, которые, по мнению надзорного органа, резко критикуют власть.

Прокуратура также уличает общественный фонд в сокрытии крупной суммы средств.