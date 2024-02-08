Депортация кыргызстанки, ребенок которой остался в РФ: МИД отреагировал

В Министерстве иностранных дел КР назвали информацию о выдворении кыргызстанки не соответствующей действительности.

По его данным, решение об отказе во въезде в Россию принято по известным женщине основаниям. «Семья просит далее не распространять информацию в СМИ по данному вопросу», — добавили в МИД.

Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что накануне в Свердловскую областную детскую клиническую больницу, где находится ребенок, выезжал консул Генерального консульства в Екатеринбурге.

«По информации руководства больницы состояние ребенка стабильное, лечение продолжат до конца февраля. Дипломаты побеседовали с родителями ребенка, которые сообщили, что они решили продолжить лечение в Екатеринбурге», — сообщили в МИД и добавили, что ведомство и Генеральное консульство держат вопрос на контроле.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге депортировали кыргызстанку, оставив ее ребенка в больнице. Мальчику, которому всего полтора месяца, помогают сестры милосердия и волонтеры. По словам активистов, его мать депортировали из России за нарушение миграционного режима. Отец ребенка живет в Свердловской области, но из-за работы не может круглосуточно находиться и ухаживать за ним. В соцсетях разместили объявления о поиске волонтеров.