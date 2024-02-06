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Общество

Писатель Борис Акунин заочно арестован в России по делу о призывах к терроризму

Фото Николай Галкин/ТАСС. Писатель Борис Акунин

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал известного российского писателя Григория Чхартишвили (пишет под псевдонимом Борис Акунин) по делу о призывах к терроризму и фейках об армии. Об этом сообщил «Интерфакс».

Писатель арестован на два месяца с момента его задержания в РФ или экстрадиции, сказали в пресс-службе суда.

Заочно ему предъявили обвинение в публичных призывах к террористической деятельности и распространении заведомо ложной информации о Вооруженных силах России. Григорий Чхартишвили объявлен в международный розыск.

Уголовное дело против него возбудили в декабре. Иностранным агентом писателя признали 12 января.

Широкую известность ему принесли романы и повести из серии «Новый детектив» («Приключения Эраста Фандорина»), «Провинциальный детектив» («Приключения сестры Пелагии»), «Приключения магистра». По его произведениям в РФ сняли несколько сериалов и художественных фильмов, в том числе «Турецкий гамбит».

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/286055/
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