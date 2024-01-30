Новый закон о СМИ. Минкультуры предоставляет депутатам недостоверную информацию

Минкультуры распространяет недостоверную информацию о количестве заседаний рабочей группы, созданной президентом Садыром Жапаровым, в которую входят представители независимых СМИ. Об этом заявила журналист Кайыргул Урумканова на заседании парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству, где рассматривается в первом чтении проект нового закона «О СМИ», инициированный и разработанный администрацией главы государства.

По ее словам, сам министр не участвовал в заседаниях, как и его заместитель Чынгыз Эсенгул уулу, который сегодня на заседании является докладчиком. Он заявил, что было проведено пять заседаний рабочей группы и между ее членами достигнуто согласие.

«Чиновники сами распространяют недостоверную информацию. У нас не было пяти заседаний, а всего два. На них мы закон не обсуждали, а только организационные вопросы. У нас много вопросов: сможем ли работать, как будем работать или закроемся все», — сказала Кайыргул Урумканова.

Она отметила, что в законодательстве все нормы должны быть точными. «Однако в предлагаемом проекте много отсылочных норм. Непонятно также, кто будет определять, достоверная информация или нет», — добавила член рабочей группы.

Закон скопирован с российского аналога. Но даже там регистрация добровольная, у нас же она обязательная. Кайыргул Урумканова

Она заметила, что в случае принятия закона журналисты не смогут работать полноценно. «Чтобы получить комментарий министерства, нужно будет пройти аккредитацию, чтобы взять интервью у других организаций и людей, надо взять у них на то разрешение. Работа журналистов будет зависеть от настроения чиновников? Будем ждать, когда дадут или не дадут интервью, соотвественно, это ограничит доступ к информации и нашей аудитории. Прямые эфиры уже не сможем проводить, потому что тоже хотят ввести ограничения. Выйдешь за рамки ограничений, будешь лишен регистрации СМИ», — сказала журналист.

Она напомнила, что все независимые СМИ зарегистрированы в Минюсте и работают по закону. «Вы же хотите загнать всех в тень, СМИ уйдут в соцсети, не останется официальных независимых СМИ. Будет много блогеров, на которых управу вы точно не найдете», — заявила Кайыргул Урумканова, обращаясь к инициаторам документа.

Отметим, что законопроект, разработанный администрацией президента, поступил в Жогорку Кенеш в начале января. Это пятая версия документа, он дорабатывался членами рабочей группы, созданной распоряжением главы государства Садыра Жапарова в декабре 2022 года. Однако проект закона не был доработан, не согласован и не одобрен всеми членами рабочей группы. Не было проведено постатейного обсуждения.

Никто из членов рабочей группы — представителей независимых СМИ — не давал окончательного согласия с нынешней редакцией и не ставил своей подписи под документом.

Ранее четыре комитета Жогорку Кенеша не стали рассматривать законопроект. Депутат Айбек Осмонов заявил, что документ сырой. «Нужно разработать новый, так как этот сырой», — сказал он.